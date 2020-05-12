إسرائيل تنقلب بعد مقتل جندي.. تفاصيل الحادث ونتائج التحقيق الأولي.. عمليات بحث مكثفة ضد المنفذ.. مطالبات بفتح النار على راشقي الحجارة.. وردود فعل قيادات الاحتلال على الواقعة

بعد قتل جندي إسرائيلي في الضفة الغربية:



الاحتلال ينشر تفاصيل مقتل جندي جولاني

أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على مقتل الجندي

إسرائيل تعلن نتائج التحقيق الأولي فى الحادث

رئيس كريات أربع يطالب الجيش بفتح النار على راشقي الحجارة

الجيش الإسرائيلي يكثف البحث عن منفذ عملية قتل الجندي في جنين





ركزت وسائل الإعلام العبرية اليوم، الثلاثاء، على تداعيات مقتل جندي إسرائيلي فى جنين بالضفة الغربية بعد إلقاء حجر على رأسه خلال مداهمات وحملات اعتقال نفذها الاحتلال فجر اليوم.

وذكرت القناة 7 العبرية، أن جنود لواء منشيه الإقليمي يجرون أعمال بحث واعتقالات مكثفة في المنازل المحيطة بالمكان التي قتل فيه الجندي الرقيب أول عميت بن يغئال في بلدة يعبد بجنين.





وتصاعدت ردود الفعل الإسرائيلية على عملية مقتل الجندي الإسرائيلي عميت يجئال في جنين، وسط مطالبات بسرعة اعتقال من ألقى الحجارة وتسبب في مقتله.

وقال وزير الجيش نفتالي بينت وفق القناة 7 العبرية، إن قوات الجيش ستضع يدها على المنفذين، مدعياّ أن الرقيب أول عميت بن يجئال قتل وهو يدافع عن أمن إسرائيل.

بدوره، أرسل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعازيه لعائلة الجندي القتيل، قائلًا: "كما حدث في جميع الحالات بالسنوات الأخيرة، فإن يد إسرائيل ستصل إلى المنفذ وستحاسبه".

من جهته، أشاد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بمناقب الجندي القتيل خلال نشاط عملياتي في الضفة، مرسلًا تعازيه لعائلته كونه سقط من أجل حماية جميع الإسرائيليين، وفق زعمه.

وزعم أن قوات الجيش سوف تصل إلى المنفذين وستنفذ فيهم القانون.

أما رئيس حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس فقال: "اليوم نتألم بشدة لإضافة اسم آخر إلى من سقطوا، خالص التعازي لأسرته، وإن مقاتلي الجيش وجميع القوات يعملون باستمرار لضمان أمننا، ومتأكد من أنهم سيضعون أيديهم على المنفذ وسيحكمون عليه وفق القانون".

فيما أعرب وزير التعليم الحاخام رافي بيرتس عن ثقته بالجيش لاعتقال المنفذين.

وقال: "أعداؤنا لا يرتاحون للحظة ويستمرون في إيذائنا، وأرسل التعازي لعائلة الجندي".





ونشر الجيش الإسرائيلي تفاصيل مقتل الجندي عميت بن يجئال خلال عمليات مداهمة في بلدة يعبد جنوب جنين فجر اليوم.





وحسب "يديعوت"، أفاد الجيش بأنه عند حوالي الساعة 4 ونصف فجرًا أنهت القوات بقيادة قائد لواء جولاني ونائبه اعتقالات في بلدة يعبد بجنين، وبدأت في مغادرتها وفي هذا الحين ألقي حجر كبير من فوق سطح المنزل الأخير الذي كان به الجنود.





وأضاف: "سقط الحجر على رأس الرقيب أول عميت بن يغئال وأصيب بجروح بالغة رغم ارتدائه خوذة، وأعلن الأطباء وفاته بعد نقله بطائرة هليكوبتر لمستشفى رامبام بحيفا".





وأشار الجيش إلى أن مهمته في جنين كانت اعتيادية، وجرت لاعتقال 4 فلسطينيين متهمين بإلقاء الحجارة على سيارات إسرائيلية وأعمال أخرى في الأسابيع الأخرى.





وكشف التحقيق الأولي في حادثة مقتل جندي جولاني "عميت بن يجئال" والذي قتل فجر اليوم خلال عمليات مداهمة في بلدة يعبد جنوب جنين، أن منفذ الهجوم نصب للجندي كمينا من أعلى منزل مكون من 3 طوابق وجهز حجارة كبيرة مسبقا، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة.

ووفقا للتحقيق، المنفذ افتعل ضجيجا عند مرور الدورية أسفل المنزل، وعندما سمع الجندي بن يغئال الضجيج رفع رأسه ونظر لأعلى ليكتشف ما يجري، لكن فاجأه المنفذ وألقى عليه حجر كبير ما أدى لإصابته في وجهه مباشرة إصابة قاتلة.





وأشارت "يديعوت" إلى أن القوات لا تزال تجري عمليات بحث وتمشيط وتحقيق للتعرف على المنفذ.





وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، مقتل جندي إسرائيلي، الليلة الماضية، جراء إصابته بحجر في رأسه خلال نشاطات للجيش، في قرية يعبد، قضاء مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وذكر موقع "والاه" العبري، صباح اليوم، الثلاثاء، أن جنديا إسرائيليا من لواء جولاني، قتل جراء إصابته بحجر في رأسه، خلال نشاطات للجيش الإسرائيلي، في قرية يعبد قضاء جنين.





وطالب رئيس مستوطنة كريات أربع في الخليل إلياهو ليبمان الجيش الإسرائيلي بتغيير قواعد إطلاق النار على راشقي الحجارة بعد مقتل الجندي في لواء جولاني عميت بن يجئال بحجر سقط على رأسه في جنين.

وقال ليبمان وفق القناة 7 العبرية: "إطلاق النار على ملقي الحجارة كان ينبغي إقراره لمنع الإسرائيلين من دفع ثمن حياتهم".

وأضاف: "تغيير قواعد إطلاق النار سيجلب العيش بهدوء وأمان للإسرائيليين وسيمنع المزيد من الخسائر".



