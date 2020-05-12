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برلمان

وزير قطاع الأعمال للنواب: لن أسمح باستمرار شركات خاسرة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:17 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال هشام توفيق
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فريدة محمد
أكد وزير قطاع الاعمال د. هشام توفيق، أنه لن يسمح باستمرار شركات خاسرة حتى لا تحمل أعباء على الموازنة العامة للدولة. 

وقال هشام توفيق خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لمناقشة قانون شركات قطاع الاعمال، أن الشركات يجب أن تكون رابحة، قائلا: "نواجه إرث قديم.. كيف تركنا شركات تخسر من ٢٠ سنة". 


وتابع وزير قطاع الأعمال: "بعض القطاعات بمثابة قنابل لم اسمع عنها في حياتي.. هناك شركات في قطاع النقل البري والبحري استدانت بمبلغ مليار جنيه وخسرت وتأخذ أموال اخرى"، مؤكدا: "نعالج مشاكل متراكمة من ٢٠ ل ٣٠ سنة ". 

ونصت المادة ٣٨ التي وافقت عليها اللجنة من تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال: "اذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الامر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة".
 
كما نصت المادة على أنه في حال عدم زيادة راس مال الشركة وفقًا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة او دمجها في شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل وذلك كله وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
وأضافت المادة أنه على الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقًا لحكم الفقرة السابقة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
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