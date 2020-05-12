أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-5-2020 في مصر

أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 12-5-2020، وفقا لموقع جولد بريس . استقرتفى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 12-5-2020، وفقا لموقع جولد بريس .





وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 744 جنيها.





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 850 جنيها .





ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 638 جنيها





وثبت سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة عند 496 جنيها .





وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5952 جنيها و أوقية الذهب بـ 26.44 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 850 ألف جنيه.









أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. وعنبالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





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