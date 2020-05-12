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أخبار العالم

خناقة شوارع بين وافدين من جنسيات عربية في الكويت.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:52 م
جانب من المشاجرة
جانب من المشاجرة
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محمود نوفل
تداول عدد من نشطاء مواقع  التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو  لشجار عنيف بين مجموعة من الأشخاص تم تصويره في أحد شوارع الكويت

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية عبر حسابها علي "تويتر" بيانا جاء فيه أن عناصرها تحركت بعد انتشار مقطع فيديو لشجار بين مجموعة من الأشخاص من جنسيات عربية في منطقة حولي.

وأوضحت الداخلية الكويتية في بيانها أن المشاجرة تمت أثناء فترة الحظر الشامل، وتم ضبط المتشاجرين وإحالتهم إلى جهات الأختصاص.

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يذكر ان  الكويت  سجلت عدة حوادث اعتداء مشابهة، في ظل حالة الحظر الذي تفرضه السلطات وعزل مناطق خاصة بالوافدين إثر الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس "كورونا".
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