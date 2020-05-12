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تعليم

إدارة الوافدين تعلن عن خدماتها وسبل جديدة للترفيه على الطلاب في رمضان

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:16 م
إدارة الوافدين
إدارة الوافدين
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نهلة الشربيني

قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الإدارة جددت ندائها للطلاب للمشاركة في مسابقة الـ Wallpaper والتي ستعبر عن روح رمضان حيث يشارك بها الطلاب ومن يحصل على الاعجاب الأكثر هو من سيفوز في المسابقة.


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وأشارت إلى أنه الصفحة الرسمية للإدارة هي التي ستجري المسابقة لذا تدعو جميع الطلاب إلى نشر المسابقة بين اصحابهم عبر الصفحة، حيث يمكنهم ارسال التصميم عبر الايميل ومن ثم تقوم بنشرها ضمن مسابقة تصاميم رمضانية ضمن مبادرة إدرس في مصر.


وأوضحت كمال إن الإدارة استعدت لرمضان من خلال إطلاق مسابقة أجمل فانوس والتي أعلنت عنها عبر صفحتها بموقع فيسبوك، حيث كان التصويت لها من خلال متابعي الصفحة من الطلاب، مشيرة إلى أن مثل هذه المسابقات تشعر الطلاب بأجواء رمضان كما أنهم لا يشعرون بغربة في ظل وجودهم في مصر.


وأضافت "كمال"، أن الإدارة أطمأنت جميه الخدمات المقدمة للطلاب من رعاية الصحية والتواصل مع المكاتب الثقافية التابعة للسفارات للاطمئنان علي كافة الإجراءات المتخذة لحماية الطلاب وتقديم سبل الوقاية واستمرار منظومة التعليم عن بعد.


وأكدت رئيس الإدارة المركزية للوافدين، أن هناك متابعة للاطمئنان علي الطلاب من إدارات المدن الجامعية، حيث يتم التأكد من سلامة الأطعمة وتعقيمها بالاضافة إلى الرعاية من المقدمة من لأطباء المتواجدين في المدينة ففي حالة شعور اي طالب بأي إرهاق أو تعب سيتوفر له الأطباء بالتنسيق مع نواب الجامعات ويتم الاستجابة الفورية لهم.

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