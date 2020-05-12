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أخبار البلد

أول تعليق من الزراعة على توجيهات السيسي بزيادة دعم مشروع البتلو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:32 م
مشروع البتلو
مشروع البتلو
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شيماء مجدي
أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن توجيه الرئيس السيسي بتقديم مزيد من الدعم لمشروع البتلو خطوة جيدة وستنعكس إيجابياتها على أسعار اللحوم، والمربين.

وأضاف " القرش" في تصريحات لـ " صدى البلد" ، أن مشروع البتلو هدفه زيادة كمية اللحوم، فكان المربون يذبحون البتلو وهي ٢٠٠ أو ٢٥٠ كيلو جرام، ولكن المشروع ألزمهم بعدم ذبح العجول والبقر والجاموس قبل أن تصل إلي ٤٠٠ كيلو مما يضاعف من وجود اللحوم بالأسواق.


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وأشار " متحدث وزارة الزراعة " إلى أن مشكلة المربين كانت تنحسر في توفير الأعلاف للعجول والماشية، ولكن مشروع البتلو وفر لهم تلك الأعلاف.

وقال إن مشروع البتلو يمنح أموالا أيضا للمربين لتشجيعهم علي شراء المواشى والعجول وماينطبق علي لحوم البتلو ينطبق أيضا علي الجاموس والأبقار، منوها إلي أن كل هذه المجهودات كبيرة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أن القيادة السياسية بل والدولة كلها ولوا اهتماما كبيرا للقطاع الزراعى وتوفير الأمن الغذائي منذ ٢٠١٤ وحتى الآن، لافتا إلي أن القطاع الزراعى يعد جزءا من الأمن القومى.

وتابع قائلا: "يتبين اهتمام القيادة السياسية من خلال إنشاء العديد من المشروعات برهاية الرئيس السيسي منها استصلاح ال ١.٥ مليون فدان، والصوب الزراعية، ومزرعة غليون للاستزراع السمكى".

واجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة".


وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول تطورات مشروعات وزارة الزراعة في مختلف المجالات، وكذا مشروع تنمية سيناء.


ووجه الرئيس السيسى بزيادة حجم الدعم المقدم للمشروع القومي للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل كهدف استراتيجي ومنهج ثابت للدولة، كما وجه بدعم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لصالح زيادة الإنتاجية.
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