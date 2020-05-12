الأسهم الأمريكية ترتفع أملا في تعاف اقتصادي

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الثلاثاء على أمل أن يسهم تخفيف إغلاق أنشطة بسبب فيروس كورونا في إعادة الحياة للاقتصاد العالمي مع تقييم مستثمرين مخاطر تبني هذه الخطوة قبل الأوان.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 70.85 نقطة بما يعادل 0.29 بالمئة إلى 24292.84 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.18 نقطة أو 0.31 بالمئة ليسجل 2939.50 نقطة.
وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 32.80 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 9225.1 نقطة عند الفتح.
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وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول يوم الثلاثاء إن التوقعات بشأن شركات الطاقة الأمريكية تتحسن بعد قرار السعودية خفض إنتاجها من النفط مما دعم بدوره أسعار الخام العالمية.
وقال ترامب في تغريدة ”أسعار النفط الخام ترتفع مع خفض السعودية لمستويات الإنتاج. شركات الطاقة الأمريكية العظيمة التي بها ملايين الوظائف بدأت تبدو جيدة جدا مجددا“ مشيرا إلى تراجع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.
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وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول يوم الثلاثاء إن التوقعات بشأن شركات الطاقة الأمريكية تتحسن بعد قرار السعودية خفض إنتاجها من النفط مما دعم بدوره أسعار الخام العالمية.
وقال ترامب في تغريدة ”أسعار النفط الخام ترتفع مع خفض السعودية لمستويات الإنتاج. شركات الطاقة الأمريكية العظيمة التي بها ملايين الوظائف بدأت تبدو جيدة جدا مجددا“ مشيرا إلى تراجع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.