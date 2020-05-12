بالصور .. نقل مكتب بريد جامعة القاهرة بموظفيه إلى مدرسة الناصرية بالدقي

أعلنت ادارة الدقي التعليمية ، أنه قد تم اليوم نقل جميع مكتب بريد جامعة القاهرة بموظفيه ، إلي مقر مدرسة الناصرية الابتدائية المشتركة بالدقي وذلك لان الجامعة بها حجر صحي في الوقت الحالي .





وكان قد وصل إلى مدينة طلاب جامعة القاهرة بالجيزة، فجر أمس، الفوج العاشر، من المصريين العائدين من الكويت، وذلك لقضاء فترة العزل الاحتياطي لهم.





وكان في استقبال الوفد ، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والذي استقبلهم بالورود، واطمأن على عملية تسكينهم، وتعقيمهم وتعقيم أمتعتهم من خلال كبائن التعقيم الذاتي المتوفرة على أبواب ومداخل المدينة، ووجه بتوفير كميات كبيرة من الوجبات الجاهزة والمشروبات لهم، وتوفير كافة سبل الراحة مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع.





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