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محافظات

رغم كورونا.. انخفاض معدلات الوفاة في سوهاج مقارنة بالأعوام السابقة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:47 م
جثة
جثة
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خالد رياض

رصد "انفوجراف" أصدرته مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج حدوث انخفاض ملحوظ بمعدلات الوفاة في المحافظة خلال شهر أبريل هذا العام 2020، على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد، مقارنة بالثلاثة أعوام الماضية.


وأوضح الإنفوجراف أن شهر أبريل عام 2017، سجل وفاة 1948 شخصا، بينما شهر إبريل عام 2018 سجل وفاة 1990 شخصا، أما شهر إبريل عام 2019 فسجل وفاة 1909، بيينما سجل شهر أبريل هذا العام 2020 وفاة 1682 شخصا.


وأشار التقرير إلى أن جائحة فيروس كورونا لم تؤثر على عدد الوفيات على المستوى المحافظة، إذ بلغ عدد الوفيات في بسوهاج خلال شهر أبريل 2020 عدد 1682 حالة وفاة بينما رصد التقرير أن عدد الوفيات في شهر مارس كان 2216 حالة وفاة.


وأفاد بأنه في شهر فبراير 2020 بلغ عدد الوفيات 2232 حالة وفى شهر يناير 2020 بلغت جملة حالات الوفاة 2712 حالة وفاة، أي أنه بالرغم من إنتشار جائحة الكرورنا إلا أنه هناك إنخفاض ملحوظ في عدد الوفيات وهو ما ينفي زيادة حالات الوفيات في سوهاج بسبب انتشار فيروس كورونا.


وأوضح الأنفوجراف أن الربع الأول من عام 2019 بسوهاج سجل 9379 حالة وفاة وسجل الربع الأول من عام 2018 عدد 8924 حالة وفاة وسجل الربع الأول من عام 2017 عدد 8931 حالة وفاة على مستوى المحافظة بينما سجل الربع الأول من عام 2020 عدد حالات وفاة 8842 حالة وفاة وهى الأقل بالمقارنه بأعوام 2017 و2018 و2019.


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رغم كورونا.. انخفاض معدلات الوفاة في سوهاج مقارنة بالأعوام السابقة
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