تهنئة السيسي وسام على صدورنا.. نقيب التمريض تكشف أعداد المتوفين من أطقم جيش مصر الأبيض.. فيديو

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض, إن اليوم كان مختلفا عن جميع الاعوام السابقة لأننا كنا في الاعوام السابقة نحتفل باليوم العالمي للتمريض باحتفالات وتكريمات لأشخاص يستحقون التكريم.





وأضافت الدكتورة كوثر محمود خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن تهنئة الرئيس السيسي بمناسبة اليوم العالمي للتمريض أشعرتنا بالسعادة .





وشكرت نقيب التمريض, الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تهنئته اليوم لهم قائلة "تهنئة الرئيس وسام علي صدورنا".





وأوضحت الدكتورة كوثر محمود, أن التمريض في هذه الفترة يجاهدون ضد انتشار وباء فيروس كورونا, متابعة "ان أطقم التمريض يمكثون في المستشفيات لمدة 14 يوما بدون العودة الي منازلهم".





وأشارت إلي أن هناك 6 وفيات من أطقم التمريض في مصر بسبب فيروس كورونا, موضحة أن هناك مجموعة من المصابين بفيروس كورونا وبعد تعافيهم عادوا مرة أخري الي عملهم.