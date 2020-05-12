AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تهنئة السيسي وسام على صدورنا.. نقيب التمريض تكشف أعداد المتوفين من أطقم جيش مصر الأبيض.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:27 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض, إن اليوم كان مختلفا عن جميع الاعوام السابقة لأننا كنا في الاعوام السابقة نحتفل باليوم العالمي للتمريض باحتفالات وتكريمات لأشخاص يستحقون التكريم.


وأضافت الدكتورة كوثر محمود خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن تهنئة الرئيس السيسي بمناسبة اليوم العالمي للتمريض أشعرتنا بالسعادة .


وشكرت نقيب التمريض, الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تهنئته اليوم لهم قائلة "تهنئة الرئيس وسام علي صدورنا".


وأوضحت الدكتورة كوثر محمود, أن التمريض في هذه الفترة يجاهدون ضد انتشار وباء فيروس كورونا, متابعة "ان أطقم التمريض يمكثون في المستشفيات لمدة 14 يوما بدون العودة الي منازلهم".


وأشارت إلي أن هناك 6 وفيات من أطقم التمريض في مصر بسبب فيروس كورونا, موضحة أن هناك مجموعة من المصابين بفيروس كورونا وبعد تعافيهم عادوا مرة أخري الي عملهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خط الدفاع الأول.. نقيب التمريض تشيد بدور الأمهات في محاربة كورونا ..فيديو

نقيب التمريض تشيد بدور الرئيس في تطوير المنظومة الصحية.. فيديو

نقيب عام التمريض المصري: 300 ألف ممرض في خدمة الشعب المصري "فيديو"

نقابة التمريض تطالب الرئيس بوقف عرض فيلم "يوم وليلة"

هى الدراما مش هترحمنا .. نقيب التمريض: فيلم يوم وليلة لا يعبر عن الممرضات

بالأسماء.. استشهاد 4 من أطقم التمريض بالجيش الأبيض

ترشيحاتنا

تشييع جنازة الفنان إبراهيم نصر من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيورس كورونا إلى ٢٣٢٦ شخصا

إنقاذ سكان عمارات العبور بصلاح سالم من كارثة

لوفرين يقترب من الانضمام لـ روما

أول برلمانية تصاب بفيروس كورونا.. نقل النائبة شيرين فراج إلى مستشفى العزل

النيابة العامة تصدر 3 قرارات عقب اندلاع حريق في شقة بعمارات العبور

AdvertisementS

غدا.. بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد والعاملين

فرض حظر تجول كامل من 30 رمضان حتى انتهاء العيد في السعودية

منطقة موبوءة.. إصابة جميع العاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بـ كورونا

هل تفرض الحكومة الحظر الشامل في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر؟.. مصدر يرد

الأردن يفرض حظرا شاملا أول أيام عيد الفطر

الحقوني أنا زميلتكم وأصبت بكورونا.. قصة وفاة رشا حلمي من الاستغاثة وحتى الجنازة

مصر الـ 9 عالميا.. شاهد.. الأبحاث المصرية الخاصة بعلاج فيروس كورونا

مسلسل الاختيار .. القصة الكاملة لحادث الفرافرة الإرهابي في 2014

مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا.. خطة الدولة لتقديم 27 بحثا عالميا للوصول لعلاج كورونا

أمطار تصل للسيول.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة من الخميس حتى الإثنين.. والعظمى 42

إنقاذ سكان عمارات العبور بصلاح سالم من كارثة

يستهدف الفتيات حتى سن 15 عاما.. سكرتير البابا تواضروس الثاني يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل مشروع "بنت الملك"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. الأرز باللبن من طبق مخصص لـ يزيد بن المهلب إلى دواء عند الأتراك

تسبب الوفاة.. أعراض خطيرة لـ حساسية الطعام

شاهد.. امرأة مبتورة الذراعين والساقين تنجب أجمل طفلين