التعليم: فرصة جديدة للطلاب المتخلفين عن تسليم الأبحاث الورقية في المدارس .. اليوم

تفتح مدارس مصر اليوم الأربعاء 13 مايو 2020 أبوابها أمام طلاب الصفوف الثالث والرابع الابتدائي ، وطلاب الصف الثاني الإعدادي، وكذلك الصف الأول الثانوي الدارسين بنظام "أبناؤنا فى الخارج والدمج والتربية الخاصة والمنازل" ، الذين تخلفوا عن تسليم الأبحاث الورقية في ايامهم المقررة ، بحيث يتم منحهم فرصة جديدة للتسليم.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة للطلاب الذين أعدوا المشروعات البحثية بشكل إلكتروني ، فالفرصة لا تزال مفتوحة لرفع وتحميل المشروع البحثي على منصة ادمودو ، لافتًا إلى أن الفرصة متاحة حتى يوم 16 مايو 2020 .
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة للطلاب الذين سيضطرون لتسليم أبحاثهم ورقيا ، فالوزارة وضعت لهم جدول مواعيد للتسليم في المدارس ، منعا للتجمعات و الازدحام.
وتمثلت تفاصيل الجدول فيما يلي :
السبت 9 مايو 2020 : الصف الثالث الابتدائي – الصف الاول الاعدادي – الصف الاول الثانوي
الاحد 10 مايو 2020 : الصف الرابع الابتدائي – الصف الثاني الاعدادي – الصف الاول الثانوي
الاثنين 11 مايو 2020 : الصف الخامس الابتدائي – الصف الثالث الاعدادي – الصف الثاني الثانوي
الثلاثاء 12 مايو 2020 : الصف السادس الابتدائي - الصف الاول الاعدادي (الذين تخلفوا) – الصف الثاني الثانوي
الاربعاء 13 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف الثالث والرابع الابتدائي – الصف الثاني الاعدادي الذين تخلفوا – الصف الاول الثانوي الذين تخلفوا
الخميس 14 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف 5 و 6 ابتدائي – الصف الثالث الاعدادي الذين تخلفوا – الصف الثاني الثانوي الذين تخلفوا
السبت 16 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من جميع الصفوف
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه لا داعي للاستعجال فهناك اسبوع كامل لتسليم الأبحاث ، وسيكون هناك يوم لمن تخلف عن الحضور في يومه.
وقال الوزير انه يمكن الاتصال بالأرقام التالية للدعم الفني والإبلاغ عن المخالفات لموضوع تسليم المشروعات:
01029686337، 01113326412، 01122002816، 01025224111، 01016469475، 01028252398، 01092553215، 01227086089، 01226014787
وقال : يمكن الاتصال التليفوني او استخدام نفس الأرقام علي واتساب.
وعلى جانب آخر .. كان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منصة edmodo الالكترونية تعمل بكفاءة تامة في ٩٨٪ من مدارسنا.
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : سوف تذلل اي مشاكل فنية في ال ٢٪ المتبقية من مدارسنا والبالغ عددها (٦٢٨ مدرسة) مساء الغد بإذن الله.
وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه يتم ارسال بريد إلكتروني لتأكيد استلام الأبحاث للطلاب الذين سجلوا بريدهم الالكتروني عند عمل حساب على منصة edmodo.
وقال وزير التربية والتعليم: أما من لم يسجل بريده الالكتروني على منصة edmodo ، فيستطيع التأكد في أي وقت من تسليم المشروع البحثي عن طريق الدخول على ايقونة المشروع البحثي ، حيث سيظهر المشروع البحثي اونلاين امام الطالب على هذه الأيقونة.