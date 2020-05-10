حصر المدارس الفنية التي قامت بتفعيل منصة ادمودو لاستقبال بحوث الطلاب

أصدر قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، تعليمات عاجلة لجميع مديري عموم التعليم الفني بمديريات التربية والتعليم بشتى المحافظات.





وقد شددت هذه التعليمات على ضرورة عمل ملف اكسل موضحا به اسماء المدارس الفنية و نوعيتها (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) ومدى جاهزية منصة edmodo بها لاستقبال بحوث الطلاب بكل مدرسة .





كما تم التأكيد على ضرورة عمل احصائية توضح عدد المدارس التي قامت بتفعيل منصة ادمودو لإستقبال بحوث الطلاب بكل نوعية وكذلك عدد المدارس التي لم تفعل المنصة.





وعلى جانب آخر .. أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وافق على السماح لطلاب التعليم الفني المفصولين بسبب عدم تحقيق نسبة حضور 85% من أيام الدراسة أو 75% من مجموع الساعات المقررة للتدريبات العملية ، وكذلك من استنفذوا عدد مرات اعادة القيد بالتقدم للامتحانات هذا العام من الخارج للصف الدراسي الذي بلغوه وفق القرار الوزاري 562 بتاريخ 2014 .





اقرأ ايضا | بعد تأجيلها .. وزير التعليم يكشف ملامح الجدول الجديد لمواعيد امتحانات الدبلومات الفنية العملية والنظرية





وأوضح نائب وزير التعليم ، أنه سوف يستثنى الطلاب هذا العام من الشرط المنصوص عليه في القرار سالف البيان بمرور عام دراسي كامل على نجاحهم في الصف السابق دون أن يمتد هذا الاجراء إلى الطلاب المفصولين لاسباب أخرى غير الغياب.









وأوضح أنه نظرا لاستبدال امتحانات سنوات النقل التحريرية للفصل الدراسي بالتقييم من خلال تقديم البحوث التطبيقية ، سيتم تطبيق القواعد والضوابط الخاصة بتقديم البحوث التطبيقية في سنوات النقل على هؤلاء الطلاب ايضا مع السماح لهم بحضور الامتحانات العملية التي ستعقد قبل بدء الدراسة العام القادم بـ 3 اسابيع.





وقال نائب وزير التعليم لـ "صدى البلد" : كنا نهدف إلي التطوير وتدريب هؤلاء الطلاب والسماح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني مثل ما فعلنا العام الماضي ، ولكن ظروف كورونا أجبرتنا هذا العام على اتخاذ هذا القرار .



