11 نائبا يخضعون للعزل بعد إصابة برلمانية بفيروس كورونا

قال النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الجميع يتمنى الشفاء العاجل للنائبة شيرين فراج وذلك بعد الإصابة بفيروس كورونا.





وأضاف الخولى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي، المذاع على قناة أكسترا نيوز تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا فى المجلس.

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وأشار الى أنه لن يتم التسليم باليد، وان هناك اجراءات يلتزم بها الجميع، وهناك وعى كبير بين أعضاء المجلس.





وكشف أن النائبة المصابة بـ كورونا النائبة شيرين فراج عضو بلجنة الخطة والموازنة، وهناك بعض أعضاء المجلس من نفس اللجنة سيقومون بالعزل المنزلي لمدة 14 يوما.

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أشار عضو مجلس النواب، إلى أن عدد المخالطين 11 نائبا، و البرلمان لم يتخذ قرار تأجيل جلساته، و الجلسات العامة فى موعدها وكشف أن هناك مشاريع قوانين كثيرة تحتاج مناقشة، وجلسات المجلس ستكون فى موعدها.





وأكد أنه منذ انتشار كورونا فكرنا باستخدام تقنيات كثيرة لعقد الجلسات، منها الفيديو كونفرانس أو الانترنت، ولكن هناك بعض النواب واجهوا صعوبة فى هذه الخدمة.