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توك شو

بعد إصابة نائبة بـ كورونا.. مجلس النواب يعلن موعد عودة الجلسات

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:24 م
النائبة شيرين فراج
النائبة شيرين فراج
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البهي عمرو

دعا الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، الله أن ينجى الجميع من فيروس كورونا والحوادث، مؤكدا أنه تعرض لحادث سيارة فى الأيام الماضية، وحادثة أخرى فى المصعد الكهربائي، ولكن دعوات المواطنين نجته.

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وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب، أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم عزلها بأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب، إلى أنه يتمنى لها الشفاء العاجل، موضحا أن المجلس سيعود فى موعده للعمل، ولكن سيكون هناك تدابير احترازية، بل ستكون هناك عمليات تعقيم وتطهير.


وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، أن الأحد المقبل الموافق 17-5  سيتم عقد أول جلسات المجلس، مشيرا إلى أن هناك أعمالا كثيرة سيتم البدء فيها منها مناقشة بعض مشروعات القوانين.


يذكر أن آخر ظهور للنائبة شيرين فراج بـ مجلس النواب هو يوم الخميس الماضي وشاركت في اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة موازنة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجاء جلوسها بالصف الأول بجوار عدد من النواب.

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