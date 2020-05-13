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محافظات

تعافي 10 حالات وإصابة جديدة بـ فيروس كورونا في الوادي الجديد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:10 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد  تسجيل حالة واحدة جديدة مصابة بفيروس كورونا في مدينة موط بمركز الداخلة.

قال "الزملوط" في تصريحات صحفية، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا حتى اليوم 41 حالة وحالات الوفاة 4 حالات فقط، بينما وصل عدد حالات التعافي إلى 10 حالات بعد تعافي حالتين وخروجهما من العزل.

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أكد المحافظ، الانتهاء من توزيع المساعدات العينية للمتضررين من قرار إغلاق المقاهي بمركز بلاط وجاري استكمال باقي المراكز، مع استكمال عملية صرف منحة العمالة الغير منتظمة لـ ٢٧٥٤ مواطنًا على مستوى المحافظة من خلال مكاتب البريد والبنك الزراعي المصري، واستمرار إجراءات الصرف حتى 14 مايو الجاري.

ومن جانب أخر قال المهندس اسماعيل رضوان، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، إنه جري إطلاق طفيل التريكو جراما، بعدد من حقول النخيل في مركز الخارجة ومركز بلاط ومركز باريس ومركز الداخلة.

وأضاف اسماعيل، أن إطلاق الطفيل يأتي في إطار خطة وزارة الزراعة والمحافظة على الاعتماد على المكافحة الحيوية في مكافحة آفات ثمار نخيل البلح، وبتمويل من صندوق تدعيم مكافحة آفات النخيل بالمحافظة، حيث يجري التعاون بين مديرية الزراعة وصندوق تدعيم آفات النخيل ومحطة البحوث الزراعية بالوادي الجديد. 

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