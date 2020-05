العثور على الحرية يفضح العائلة المالكة.. ميجان ماركل ضعيفة ومظلومة في كتابها الجديد.. صور

السيرة الذاتية لـ ميجان ماركل

اقرأ أيضا|

نشر السيرة الذاتية لـ ميجان ماركل

من المقرر نشر الكتاب القادم لميجان ماركل بعنوان (العثور على الحرية: هاري وميجان وصنع الملكية)، (Finding Freedom: Harry، Meghan and the Make of a Royal)، ومن المقرر نشره عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم في 11 أغسطس القادم مع بيع السخة الورقية في 20 أغسطس، ويتولى الصحفيان أوميد سكوبي وكارولين دوراند، مهمة كتابة كتاب السيرة الذاتية لميجان ماركل