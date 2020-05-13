العثور على الحرية يفضح العائلة المالكة.. ميجان ماركل ضعيفة ومظلومة في كتابها الجديد.. صور

تستمر الدوقة السابقة ميجان ماركل في إثارة الجدل عن حياتها الشخصية، تارة باقتحامها العائلة المالكة البريطانية وأخرى بالخروج منها برفقة الأمير هاري والحفيد الملكي آرشي، وأخيرا بإفصاح كل الأسرار عن الفترة التي قضتها في القصر الملكي ونشرها في كتاب سيرة ذاتية تود أن يتم نشره في أسرع وقت.





السيرة الذاتية لـ ميجان ماركل

في تصريحات خاصة أدلت بها صديقة ميجان ماركل لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنها تود إصدار كتاب يوثق السيرة الذاتية في أقرب وقت، عن حياتها هي والأمير هاري خلال الفترة القصيرة التي عاشاها معا في قصر العائلة المالكة البريطاني، ولا تود إنتظار الاطلاق رسميا بعد ثلاثة أشهر من الآن.





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نشر السيرة الذاتية لـ ميجان ماركل

من المقرر نشر الكتاب القادم لميجان ماركل بعنوان (العثور على الحرية: هاري وميجان وصنع الملكية)، (Finding Freedom: Harry، Meghan and the Make of a Royal)، ومن المقرر نشره عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم في 11 أغسطس القادم مع بيع السخة الورقية في 20 أغسطس، ويتولى الصحفيان أوميد سكوبي وكارولين دوراند، مهمة كتابة كتاب السيرة الذاتية لميجان ماركل





سبب نشر السيرة الذاتية لـ ميجان ماركل

وصرحت صديقة مقربة من ميجان ماركل بأن الهدف من نشر الكتاب هو توضيح لمتابعيها حول العالم بأن حياتها لم تكن قصة خيالية، وتدعوهم للنظر إلى ما هي عليه في الحقيقة، وأضافت صديقتها أن ميجان تود أن يشعر الناس بالأسف جاهها أو على الأقل يبدون تعاطفهم معها ومع كل ما مرت به من أحداث حقيقية يكاد يكون بعضها صادم.





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تشتت بعد التخلي عن الحياة الملكية

صدمت ميجان ماركل وهاري العالم في يناير الماضي، عندما أعلنا التخلي عن الحياة الملكية وواجباتها، وأنهما سيعملان بشكل منفرد في سبيل توفير الاستقلال المادي، وقررا تقسيم وقتهما حينها بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية.





وكانوا يعيشون في قصر على الواجهة البحرية في جزيرة فانكوفر في كندا قبل الانتقال إلى كاليفورنيا بعد أن أعلنت كندا غلق حدودها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكشفت صحيفة ديلي ميل الأسبوع الماضي أن تايلر بيري من مشاهير هوليوود قد أرسل طائرته الخاصة التي تبلغ قيمتها 150 مليون دولار لنقل ميجان وهاري وابنهما ارشي، من كندا في منتصف مارس الماضي، ونقلهما للعيش في قصر بيفرلي هيلز اللذان يعيشا فيه الآن، وتبلغ تكلفته 18 مليون دولار.





السيرة الذاتية لـ ميجان والحقيقة

تتبع ميجان ماركل أسلوب حياة مرفه وعلى الرغم من ذلك فإنها تود تغيير الصورة المعروفة عنها بأنها قوية ومتسلطة خاصة بعد الشائعات المتداولة عنها بأنها كانت وقحة في تعاملها مع الموظفين الملكيين، وقالت إن الكتاب سيساعدها على توفير حياة هادئة لها هي وهاري، وتتمنى بعد نشر كتابها أن يفهم القراء الظروف القاسية والاضطرابات التي مرت بها.





ميجان لصديقتها المقربة عن الهدف من نشره، وتعتقد صديقتها ان ميجان تود أن يشعر الناس بالأسف والحزن تجاهها، والتعاطف معها ومع كل ما مرت به. «أود أن يعرف الناس الجانب الضعيف في حياتي.. وهذا ما سيوفره الكتاب» هذا ما قالته





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تعليق كاتبي السيرة الذاتية لـ ميجان ماركل

قال أوميد سكوبي المشارك في كتابة السيرة الذاتية لـ ميجان ماركل أن المميز بالأحداث هي أنها حقيقية لقصة العائلة المالكة البريطانية، موضحا أنه لاحظ إخلاصهما للعائلة المالكة وقوتهما في الرد على الشائعات المتداولة عنهما.





وأشار أوميد إلى أن الكتاب يتناول القصة الحقيقية لهاري وميجان والتي لا يعرفها الجميع عنهما، ويتضمن تفاصيل غير معروفة عنهما، ويبدد الشائعات والمفاهيم الخاطئة عن الزوجين، موضحا ان كتاب العثور على الحرية يكشف التفاصيل غير المعروفة عن حياة هاري وميجان





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