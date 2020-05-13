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فن

الحلقة 19 مسلسل فالنتينو .. الزعيم يرفض زواج ابنته.. تفاصيل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:34 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل "فالنتينو " للزعيم عادل أمام تطورات أبرزها رفض عادل إمام طلب عمرو وهبة الزواج من هدي المفتي ابنة عادل إمام، حيث طرده الزعيم من مكتبه.
اتفق عادل إمام وداليا البحيري على تغيير اسمه لأبو محمد، حيث قال لها إذا سأل أحد عن اسم زوجها تخبره أنه يدعي أبو محمد .

اكتشفت هدي المفتي حب دكتور عبد العزيز رئيس القسم الذي تدرس به في الجامعة.


مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.
 
"فالنتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

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