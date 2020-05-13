اليوم.. عيد ميلاد "الشنكوتي" عصام كاريكا

يحتفل اليوم 13_5 الفنان عصام زكريا والشهير بـ" عصام كاريكا " بعيد ميلاده.





وقد شارك "كاريكا" إضافة إلى عمله كمطرب وملحن وموزع موسقيي بالتمثيل في فيلمين من أفلام السينما، وقدم الالحان إلى عدد من أشهر المطربين منهم عمرو دياب وحمادة هلال ومصطفى كامل وسميرة سعيد.





ولد عصام كاريكا في السودان سنة 1969، وعاش فترة من الزمن في محافظة اسوان، وأشار عليه بعض المقربين بالذهاب إلى مصر ومن مصر بدأت رحلته في عالم الشهرة حيث كان يحيي الحفلات والموالد والتي سرعان مانقلته إلى عالم الفن والأضواء بسرعه كبيرة.





وقدم فيلمي "عايز حقي" والفرقة 18 اجرام وقدم فيلم مغربي بعنوان الخطاف.



