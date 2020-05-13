بـ حليب البودرة.. طريقة عمل النسكافية

بالنسبة لعشاق القهوة يتمتع النسكافيه او القهوة سريعة فإن طريقة عمل النسكافيه قد تهمهم بشكل كبير، لذا سنقدم لكم فيما يلي طريقة عمل النسكافيه ، على طريقة اشهى المقاهي في العالم.

وقت التحضير : 10 دقائق وقت الطهي: 2 دقيقة

ويمكن شرب النسكافية بعد تناول السحور في رمضان، حيث انها مشروبا مثاليا للإحساس بالشبع لفترات طويلة، لما من سعرات حرارية عالية، لذا تعرف على طريقة عمل النسكافيه .

طريقة عمل النسكافيه

مقادير طريقة عمل النسكافيه :

4 ملاعق كبيرة حليب بودر

2 ملعقة صغيرة نسكافيه

2 ملعقتان مسطحتان سكر

كوبان ماء

صوص الكراميل



طريقة عمل النسكافيه :

1- نضع الماء في الابريق، ونحرك الحليب البودر به حتى يذوب ويترك على النار حتى يغلي.





2- في الاكواب نضع ملعقة النسكافيه وملعقة السكر، ونضيف اليها قليل من الحليب لكي تذوب.





3- في الخلاط نقوم بخلط الحليب حتى يشكل الرغوة أو باستخدام مضرب اليد اليدوي.





4- نصب الحليب فوق النسكافيه والسكر المذاب في الكوب إلى الثلثين من الكوب، ثم ننقل الرغوة بالملعقة ونضيفها الى كوب النسكافيه.





5- ثم نزين أعلاه بالكراميل او رش القليل من الشوكولاته البودرة حسب الرغبة.