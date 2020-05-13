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مرأة

بـ حليب البودرة.. طريقة عمل النسكافية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:58 ص
طريقة عمل النسكافيه
طريقة عمل النسكافيه
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آية التيجي
بالنسبة لعشاق القهوة يتمتع النسكافيه او القهوة سريعة فإن طريقة عمل النسكافيه قد تهمهم بشكل كبير، لذا سنقدم لكم فيما يلي طريقة عمل النسكافيه، على طريقة اشهى المقاهي في العالم.

وقت التحضير : 10 دقائق
وقت الطهي: 2 دقيقة

ويمكن شرب النسكافية بعد تناول السحور في رمضان، حيث انها مشروبا مثاليا للإحساس بالشبع لفترات طويلة، لما من سعرات حرارية عالية، لذا تعرف على طريقة عمل النسكافيه.

طريقة عمل النسكافيه 

مقادير طريقة عمل النسكافيه :

4 ملاعق كبيرة حليب بودر
2 ملعقة صغيرة نسكافيه
2 ملعقتان مسطحتان سكر
كوبان ماء
صوص الكراميل

طريقة عمل النسكافيه :
1- نضع الماء في الابريق، ونحرك الحليب البودر به حتى يذوب ويترك على النار حتى يغلي.

2- في الاكواب نضع ملعقة النسكافيه وملعقة السكر، ونضيف اليها قليل من الحليب لكي تذوب.

3- في الخلاط نقوم بخلط الحليب حتى يشكل الرغوة أو باستخدام مضرب اليد اليدوي.

4- نصب الحليب فوق النسكافيه والسكر المذاب في الكوب إلى الثلثين من الكوب، ثم ننقل الرغوة بالملعقة ونضيفها الى كوب النسكافيه.

5- ثم نزين أعلاه بالكراميل او رش القليل من الشوكولاته البودرة حسب الرغبة.
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