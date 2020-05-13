سفير مصر في الخرطوم: لابد من عقد اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة قبل يونيو





وأوضح السفير، في تصريح لصحيفة "سودان تربيون" السودانية، أن اتفاق واشنطن "يوفر الفرصة للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) لتحقيق مصالحها دون الإضرار بجهة".





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وكانت وسائل إعلام حكومية إثيوبية، قالت إن مسؤولين بارزين، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، يناقشون تقريرا قدمه وزير المياه والري والطاقة، سلشي بيكيلي، بشأن التقدم المحرز في بناء سد النهضة ، والاستعداد لبدء الملء في يوليو 2020.





من جانبه، أعلن السودان رفضه لمقترح إثيوبيا بعقد اتفاق جزئي، وقالت وزارة الري السودانية، في بيان أصدرته أمس: "إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أبلغ نظيره الإثيوبي آبي أحمد، بموقف بلاده الثابت حيال أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديسأبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الاول لسد النهضة".





وقال حمدوك بحسب البيان: "إن توقيع اي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه؛ نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية".





وأضاف: "الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات والتي احرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة".



