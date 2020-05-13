AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ليتمكنوا من اللعب مع جيرانهم.. سيدة تكسر حائطا في منزلها للترفيه عن أطفالها.. صور

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:20 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
يعيش العالم في جزر منعزلة منذ تفشي جائحة كورونا بين المواطنين في جميع أنحاء العالم ، فالجميع ينتظر اللحظة التي تعلن فيها حكومة دولته رفع القيود و إعادة الحياة الطبيعية كما كانت ، فلا يوجد أي مكان يمكن الذهاب إليه سوى المنزل . 
ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، شعرت إحدى الأمهات بحالة الضيق و الضجر و الملل التي يشعر بها أطفالها البالغ أعمارهم بين 3 - 5 سنوات ، بسبب إجراءات الإغلاق المتبعة في بريطانيا . 

وفكرت الأم في حيلة تمكن الاطفال من اللعب مع جيرانهم و لكن بطريقة تحافظ على حياة الجميع و لا تعرض أي شخص للخطر ، فقامت بكسر الحائط بينها وبين جيرانها . 

قررت السيدة أن يشارك أبناء جيرانها أوقاتهم من خلال كسر ذلك الحائط وتركيب قطعة زجاج سميكة يمكنهم من خلالها رؤية بعضهم واللعب سويا طيلة اليوم . 

وعلى الرغم من أنها طريقة غريبا و ليست كافية ، إلا أنها كانت خطوة أسعدت أطفالها و أدخلت بها السرور على قلوبهم ووعدتهم أن الوضع سينتهي قريبا و سيعودون لمزاولة أنشطتهم و ألعابهم . 
ليتمكنوا من اللعب مع جيرانهم.. سيدة تكسر حائطا في منزلها للترفيه عن أطفالها.. صور
ليتمكنوا من اللعب مع جيرانهم.. سيدة تكسر حائطا في منزلها للترفيه عن أطفالها.. صور
ليتمكنوا من اللعب مع جيرانهم.. سيدة تكسر حائطا في منزلها للترفيه عن أطفالها.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع طفل انهار عليه حائط بأسيوط

الأردن: حظر التجول مستمر حتى إشعار آخر

بالأسماء.. تصادم سيارتين في سوهاج وإصابة 8 أشخاص

سلي نفسك.. عازف كمان: لازم نكسر حاجز الملل في الوقت ده

150 جثة في الشوارع.. مواطنون بالإكوادور يطالبون الحكومة بحرق جثث ذويهم.. صور

بسبب الملل.. فتاة تختبئ داخل غسالة ملابس والمطافئ تتدخل لإنقاذها.. شاهد

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن سميحة توفيق

عزل 12 نائباً.. القصة الكاملة لإصابة أول نائبة في البرلمان بـ فيروس كورونا

أرخص تجميل طبيعي .. فوائد القهوة للبشرة

ريمديسيفير.. منح التراخيص لإنتاج وبيع علاج كورونا المحتمل في 127 دولة

هاشتاج #دياب_بطل_النهاية يثير الضجة.. ورد فعل يوسف الشريف وطاقم العمل

طبيب ألمانى: الحظر هو العلاج الوحيد لفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا.. مرض غامض يقتل الأطفال | صور مؤلمة لـ أعراضه

أرخص تجميل طبيعي .. فوائد القهوة للبشرة

خروج أصغر طفل مصاب بـ فيروس كورونا من مستشفى عزل الطود بالأقصر.. صور