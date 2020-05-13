ليتمكنوا من اللعب مع جيرانهم.. سيدة تكسر حائطا في منزلها للترفيه عن أطفالها.. صور

يعيش العالم في جزر منعزلة منذ تفشي جائحة كورونا بين المواطنين في جميع أنحاء العالم ، فالجميع ينتظر اللحظة التي تعلن فيها حكومة دولته رفع القيود و إعادة الحياة الطبيعية كما كانت ، فلا يوجد أي مكان يمكن الذهاب إليه سوى المنزل .

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، شعرت إحدى الأمهات بحالة الضيق و الضجر و الملل التي يشعر بها أطفالها البالغ أعمارهم بين 3 - 5 سنوات ، بسبب إجراءات الإغلاق المتبعة في بريطانيا .





وفكرت الأم في حيلة تمكن الاطفال من اللعب مع جيرانهم و لكن بطريقة تحافظ على حياة الجميع و لا تعرض أي شخص للخطر ، فقامت بكسر الحائط بينها وبين جيرانها .





قررت السيدة أن يشارك أبناء جيرانها أوقاتهم من خلال كسر ذلك الحائط وتركيب قطعة زجاج سميكة يمكنهم من خلالها رؤية بعضهم واللعب سويا طيلة اليوم .





وعلى الرغم من أنها طريقة غريبا و ليست كافية ، إلا أنها كانت خطوة أسعدت أطفالها و أدخلت بها السرور على قلوبهم ووعدتهم أن الوضع سينتهي قريبا و سيعودون لمزاولة أنشطتهم و ألعابهم .