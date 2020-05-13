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أخبار العالم

ألمانيا تسجل 101 حالة وفاة جديدة بـ فيروس كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:21 ص
ألمانيا تسجل 101
ألمانيا تسجل 101 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا تسجيل 101 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

كما سجلت ألمانيا 798 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

فيما تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ290 ألف شخص، وفقا لإحصاءات وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وفي وقت سابق قالت جامعة جونز هوبكنز إن روسيا أصبحت ثاني أكثر دولة من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

من جانبها، أعلنت روسيا وصول إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا لديها إلى 232.243 حالة مؤكدة، و2116 وفاة على الأقل.
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