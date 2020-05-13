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أخبار العالم

كورونا كلمة السر.. استطلاع يكشف تراجع شعبية ترامب أمام بايدن

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:31 ص
استطلاع يظهر تراجع
استطلاع يظهر تراجع شعبية ترامب أمام منافسه جو بايدن
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قسم الخارجي
أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا، تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام منافسه الديمقراطي المحتمل جو بايدن، حيث اتسع الفارق بين الرجلين إلى 8%، في إشارة إلى تزايد عدد منتقدي إدارة ترامب، وسط تزايد أعداد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ويبين الاستطلاع الذي أجرته وكالة "رويترز" يومي الاثنين والثلاثاء، أن 41% من الأمريكيين يؤيدون بقاء الرئيس ترامب في المنصب، وذلك بتراجع نحو 4% عن استطلاع مماثل تم إجراؤه في ابريل، بينما رفض 56 % تأييد ترامب، بزيادة قدرها 5%، عن نفس الفترة المذكورة.

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وأوضح الاستطلاع أن 46 % من الناخبين المسجلين يميلون إلى تأييد جو بايدن في الانتخابات المقبلة المقرر إجراءها في نوفمبر، بينما يؤيد 38 % فقط التصويت لترامب، وكان بايدن متقدما بفارق 2% فقط عن ترامب في استطلاع الأسبوع الماضي.

وتشير الوكالة إلى أن انتقاد الأمريكيين لإدارة ترامب يتعلق على ما يبدو بطريقة تعامله مع الأزمة الصحية لجائحة كورونا، حيث يوضح الاستطلاع أن الرافضين لأداء الإدارة الأمريكية يفوق عدد الموافقين على الأداء  بنسبة 13 %.

وانقسم الجمهور بشأن من المرشح الذي قد يكون أفضل في التعامل مع أزمة كورونا، بينما يرى المعظم أن ترامب أقدر على توفير الوظائف من بايدن الذي يكون أكثر ملائمة في التعامل مع القضايا الصحية، وفقا لرويترز.

وشارك في الاستطلاع الذي أجري باللغة الإنجليزية في جميع أنحاء الولايات المتحدة  1112 بالغا، بينهم 973 ناخبون مسجلون، وفقا للوكالة.
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