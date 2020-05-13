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سيارات

شاهد .. الشكل التوقعى لـ لكزس IS موديل 2021

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تستعد العلامة الفاخرة لصناعة السيارة لكزس من تقديم احد اصدارات  السيارة موديل IS، الذى انطلق في 2013 قبل حصوله على تحديثات منتصف العمر في عام 2016 .

وتقوم شركة لكزس بتحديثات معتبرة للمنصة الحالية ونظام التعليق لزيادة الثبات والراحة أثناء القيادة، مع البقاء على المحركات الحالية التي تشمل محرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر بقوة 241 حصان وعزم 350 نيوتن.متر، مع محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 260 حصان، وثالث V6 سعة 3.5 لتر بقوة 311 حصان، وأنظمة دفع خلفي ورباعي وجير أوتوماتيكي 8 سرعات.

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اما الشكل الخارجي سيأخذ إلهامه من التصميمات الجديدة لموديلات لكزس الأخرى، خاصة مقدمة LS ومصابيح أمامية جديدة وتغييرات أخرى في الخلفية ، وداخليا ستحصل السيارة على تعديلات واسعة للتماشي مع لغة التصميم الأخيرة للعلامة مع لمسات أكثر فخامة وبرمجيات وتقنيات أكثر تطورًا وراحة.

من المحتمل تقديم لكزس لنسخة IS 500 الاعلى في المجال لتعويض غياب الـ GS، ربما بمحرك V6 تيربو مزدوج بقوة 416 حصان وعزم 600 نيوتن.متر.

كان من المفترض الكشف عن IS الجديدة في معرض نيويورك ولكن مع إلغاء المعرض بسبب وباء كورونا العالمى ، ستقوم الشركة بالكشف عنها في حدث مستقل خلال الصيف .

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