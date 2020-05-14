الأسماك ضيف غائب على موائد الإفطار بشمال سيناء.. تزايد الإقبال على شرائها فى آخر أيام الشهر الفضيل.. والمنسف والمندى أشهر البدائل

في شهر رمضان

اختفاء وجبة الأسماك على موائد الإفطار بسيناء

تسبب الأسماك فى العطش خلال أيام الصيف يدفع أهالى سيناء للعزوف عنها

الإقبال يتزايد على الأسماك قبل انتهاء الشهر بيومين لإعدادها كوجبة إفطار أول أيام العيد



وأوضح أن الإقبال على شراء الأسماك يكون قبل انتهاء شهر رمضان بيومين على الأقل، إما طازجة أو مملحة "فسيخ"، حيث يرى أبناء سيناء أن وجبة الفسيخ محببة في أول أيام عيد الفطر المبارك، وآخرون يقبلون على إعداد وجبة الأسماك الطازجة إما مشوي على النار أو مقلي.









وتقول فاطمة نصار، رئيس نادي السعادة بالعريش، إن إقامة حفلات الإفطار في شهر



ويتجمع في الحفلات الأعضاء بأفراد أسرهم ليلهو الأطفال معا، ويتخللها حفلات سمر ومسابقات لحظية، علاوة على استعراض المواهب الغنائية والأدبية لدى أبناء الأعضاء من الجنسين.



وأضافت أن هذه الطقوس اختفت نسبيا هذا العام بسبب إجراءات كورونا، رغم أن أعضاء نادي السعادة شاركوا هذا العام في تنظيم حفل الإفطار ولكن على نطاق ضيق وأعداد قليلة، وتم الاكتفاء فقط بالإفطار حتى يتمكن الجميع من العودة إلى منازلهم قبل بدء مواعيد الحظر. على جانب آخر، اعتادت الجمعيات الأهلية واللجان النقابية والمهنية بالمحافظة، إقامة حفلات إفطار على شاطئ العريش، إلا أن هذه الطقوس اختفت هذا العام بسبب فيروس كورونا.وتقول فاطمة نصار، رئيس نادي السعادة بالعريش، إن إقامة حفلات الإفطار في شهر رمضان بهدف تجديد الطاقة لدى الأعضاء، والاستمتاع بالهواء الطلق ومنظر البحر الجميل، ويحرص الأعضاء على جلب طعامهم من المنزل والمشاركة مع أسر أخرى.ويتجمع في الحفلات الأعضاء بأفراد أسرهم ليلهو الأطفال معا، ويتخللها حفلات سمر ومسابقات لحظية، علاوة على استعراض المواهب الغنائية والأدبية لدى أبناء الأعضاء من الجنسين.وأضافت أن هذه الطقوس اختفت نسبيا هذا العام بسبب إجراءات كورونا، رغم أن أعضاء نادي السعادة شاركوا هذا العام في تنظيم حفل الإفطار ولكن على نطاق ضيق وأعداد قليلة، وتم الاكتفاء فقط بالإفطار حتى يتمكن الجميع من العودة إلى منازلهم قبل بدء مواعيد الحظر.

وأكد المهندس شرف السيد خلف، رئيس جمعية روافد الخير بالعريش، أن اللقاء كان يقام سنويا على شاطئ البحر، وتتخلله عدة فقرات فنية وأدبية وغنائية، علاوة على الألعاب الترفيهية والمسابقات اللحظية، كما تجد الأسر يتناولون طعام الإفطار فرادى على الشاطئ في محاولة لتغيير الأجواء والاستمتاع بنسيم البحر وهوائه العليل".

