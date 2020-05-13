فنون تطبيقية حلوان تدعو طلابها للمشاركة في مسابقة PackDesigner 2020

أعلنت كلية الفنون التطبيقية بالجامعة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية عن إنطلاق الإصدار الثاني من مسابقة (PackDesigner ) ٢٠٢٠.





والتي ينظمها مركز تحديث الصناعة وغرفة صناعة الطباعة والتغليف ومبادرة رواد النيل.





يأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ومركز تحديث الصناعة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.





ودعت الكلية طلابها الي المشاركة في المسابقة من خلال تقديم أفكار مبدعة لتصميم وتغليف منتجات لشركات ومؤسسات رائدة في السوق المصري مخاطبة الطلاب "إحنا بندور عليك" وذلك من أجل المشاركة في النسخة الثانية من مسابقة "PackDesigner" التي تقدمها مبادرة رواد النيل وغرفة صناعات الطباعة والتغليف ومركز تحديث الصناعة ممثلا في "كرييتف هب إيجيبت" بالتعاون مع ال UNIDO والبنك المصري لتنمية الصادرات.





وتقدم المسابقة للطلاب فقط لتقديم أفكار في واحدة من المحاور الأتية وهي التغليف المرئي – التغليف الهيكلي – حفظ الغذاء، في ظل السعي نحو تقديم وابتكار حلول جديدة لتحديات تواجهها شركات كبيرة في تصميم منتجاتها.





ويمكن للطلاب الراغبين في المشاركة بالمسابقة الدخول على الرابط التالي للتعرف على مزيد من المعلومات والتفاصيل

https://np.eg/packdesigner-award/.





جدير بالذكر أنه سبق وأن شارك طلاب الكلية في مسابقة العام الماضي ووصل للنهائيات عدد ١٢ طالب من أصل ٢٩ طالب وصلوا للنهائيات من جميع كليات الفنون التطبيقيه والفنون الجميلة على مستوى الجمهورية





، وقد مرت مسابقة العام الماضي بالعديد من المراحل منها حضور ورش عمل على مدار أسبوعين عن ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة والتسويق وشارك الفائزين في العديد من معارض التغليف منها معرض food africa و pack process وتم الاستعداد لتأسيس شركات ناشئة للطلاب الفائزين وسيتم استكمال بقية المراحل عقب انتهاء أزمة كورونا.



