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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يشترط الحصول على موافقته قبل استيراد او إنتاج أو تصنيع أجهزة البث

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:55 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد احمد، من يرغب في استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأية صورة داخل مصر لأيٍ من أجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئي، بالتقدم بطلب محدد للمجلس متضمنا نوع هذه الأجهزة.


وحددت المادة 43 من لائحة تراخيص المجلس الخاصة بالوسائل الإعلامية، على أن يوافق المجلس أو يرفض الطلب حسب ما يراه مناسبا.


كما نصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجب على من يرغب في استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأية صورة داخل جمهورية مصر العربية لأيٍ من أجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئي ( وتشمل جميع أجهزة استقبال أو فك الشفرة للبث المسموع أو المرئي، وIPTV ، ومثيلاتها ) أن يتقدم بطلب محدد به نوع هذه الأجهزة.


كما اشترطت المادة وجود رقم موديلها، وكميتها، إلى الأمانة العامة مُرفقا به نسخة من كتيب المواصفات الفنية لها، وذلك لأخذ موافقة كتابية من المجلس الأعلى .


وتعرض الأمانة العامة الطلبات على المجلس الأعلى للبت بالموافقة أو الرفض بعد أن تقوم باستيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وكافة البيانات والمستندات اللازمة أو التي يطلبها المجلس الأعلى للإعلام.

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