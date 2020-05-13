تعليم الوادي الجديد تتسلم 28 ألف بحث ورقي وإلكتروني من الطلاب

تسلمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، 28 ألفا و100 بحثًا إلكترونيًا وورقيًا من طلبة المحافظة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس" الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس-بلاط".

وأكد صلاح مرغني، مدير عام التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، في بيان، الأربعاء، أن إجمالي ما جرى تسلمه إلكترونيًا وورقيًا بلغ نسبة74.6 % من إجمالي المستهدف استلامه من الطلبة وهو 37 ألف و630 بحثًا على مستوى جميع الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة الخمسة.

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وأضاف مرغني، أنه جرى الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع التزاحم خلال تسليم المشروعات البحثية بالمدارس لصفوف المراحل التعليمية المختلفة، حيث يجري التسليم إلكترونيًا، وكذلك ورقيًا لمن تعذر عليهم التسليم الإلكتروني، حيث تأكد من انتظامها دون أي معوقات.

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