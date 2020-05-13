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بعد إصابة نائبة بكورونا.. نواب البرلمان: أجرينا التحاليل.. والنتيجة سلبية.. ومتحدث البرلمان ينفي إصابته

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:29 م
النائبة شيرين فراج
النائبة شيرين فراج
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ماجدة بدوي- معتز الخصوصي- عبد الرحمن سرحان
  • متحدث البرلمان ينفي إصابته بكورونا
  • عضو بالبرلمان: لن أدخل العزل الصحي ونتيجتي سلبية
  • وكيل موزانة البرلمان: لم أخالط النائبة شيرين فراج


كشف عدد من أعضاء مجلس النواب عن حقيقة إصابتهم بفيروس كورونا، ودخولهم العزل الصحي، وذلك بعد إصابة النائبة شيرين فراج، بفيروس كورونا.


ونفى الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، شائعة إصابته بـ فيروس كورونا  ودخوله مستشفى الحميات، لافتا إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات للاطمئنان على صحته بعد تلك الشائعة التى انتشرت.


وقال "حسب الله"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه تعرض أمس  الأول، الاثنين، لحادث تصادم بسيارته فى ميدان الدقي بمحافظة الجيزة نتج عنه تهشم سيارته، وإصابته بقطع فى رأسه نتج عنه دخوله المستشفى لإجراء خياطة للجرح وهو الآن بصحة جيدة.


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ووجه النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي بـ مجلس النواب، رساله لزملائه وأبناء دائرته من خلال "صدى البلد" ليطمئنهم عليه، مؤكدا أنه استأنف عمله  فى الدائرة ليتابع مشكلات المواطنين.

 

من جانبه، قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه كان من ضمن المخالطين للنائبة شيرين فراج، التي أُعلن عن إصابتها بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، وتم نقلها لمستشفى قصر العيني الفرنساوي للعزل.


وأكد النائب بدير عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لن يدخل في العزل لمدة 14 يومًا، رغم مخالطته للنائبة المصابة بكورونا، مشيرًا إلى أنه خضع لتحليل فيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية.


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وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة، بـ مجلس النواب، أن الجميع في البرلمان يأخذ بالإجراءات الاحترازية، والمجلس سوف يستكمل جلساته لإقرار العديد من التشريعات المهمة.


في السياق ذاته، قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه خالط النائبة شيرين فراج المصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي 6 مايو، حينما حضرت إلى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مشيرا إلى أنه تحدث معها طويلا في هذا اليوم عن مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة


وأكد خليل، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه فور علمه بإصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا قرر عزل نفسه في المنزل لمدة 14 يومًا، مشيرًا إلى أنه لا يعاني من أي أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

 

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن كل الأطباء نصحوه بعدم إجراء مسح شامل إلا بعد تأكده من ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وبالتالي فهو ملتزم بتعليمات الأطباء

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