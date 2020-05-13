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برلمان

بعد إصابة النائبة شيرين فراج بكورونا.. هل يتم تعليق الجلسات؟.. البرلمان يجيب

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:51 ص
النائبة شيرين فراج
النائبة شيرين فراج
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عبد الرحمن سرحان
كشف مجلس النواب عن موقفه من استئناف جلساته من عدمه، وذلك على خلفية وقوع أول أعضاءه ضحية لفيروس كورونا، ومخالطتها لبعض النواب، وهي النائبة شيرين فراج، والتي تم نقلها إلى مستشفى العزل بالقصر العيني الفرنساوي.

وصرح المتحدث باسم مجلس النواب، النائبة صلاح حسب الله، أن المجلس سيعود فى موعده للعمل، ولكن سيكون هناك تدابير احترازية، وعمليات تعقيم وتطهير، وذلك بعد إصابة النائبة شيرين فراج بكورونا

وأوضح د. صلاح حسب الله  أن الأحد المقبل الموافق 17-5  سيتم عقد أول جلسات مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك أعمالا كثيرة سيتم البدء فيها منها مناقشة بعض مشروعات القوانين.

نفس الأمر أكد عليه النائب النائب ياسر عمر وكيل  لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن جميع أعضاء مجلس النواب سيتواجدون فى المجلس بداية من الأحد المقبل لاستكمال الجلسات.

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وفيما يتعلق بلجنة الخطة والموازنة التي حضرت النائبة شيرين فراج اجتماعاتها الأسبوع الماضي، قال وكيل اللجنة، النائب ياسر عمر، أن يوم الأحد المقبل سنناقش 3 قوانين مهمة فى لجنة الخطة والموازنة.

كما أكد رئيس لجنة الإسكان، النائب عماد سعد حمودة أن مجلس النواب سوف يواصل انعقاد الجلسات خلال الفترة المقبلة، وذلك لإقرار حزمة من التشريعات المكملة للدستور، والتشريعات الاقتصادية، وغيرها من التشريعات الهامة، وذلك فى ظل وجود حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية ومزيد من الإجراءات.

وأشار النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تهدف إلى منع انتشار العدوى بـ فيروس كورونا، حيث تطبق تعليمات منظمة الصحة العالمية لضمان عدم تفشى المرض منذ إعلان الفيروس وباء عالميا، وهناك جهود مبذولة على أرض الواقع.

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