ميرفت الكسان تكشف كواليس لجنة الخطة بعد إصابة أول نائبة داخل البرلمان

تحفظت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على نشر أسماء أعضاء لجنة الخطة والموازنة بكونهم مخالطين للنائبة شيرين فراج التى تعتبر أول مصابة بفيروس كورونا المستجد بالبرلمان.
وقالت "الكسان" لـ"صدى البلد"، إن الاخبار التى نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الاخبارية بتحديد أسماء المخالطين للنائبة شيرين فراج من لجنة الخطة والموازنة غير مقبول تمامًا، مؤكدة أن جميع النواب باللجنة وغيرها يتبعون اجراءات وتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من تباعد اجتماعى باستخدام الكمامات والكحولات من اجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشارت النائبة، الى أن ما يتم تداوله من نشر أسماء الذين شاركوا فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة يثير بلبلة فى المجتمع، فجميع المشاركين يتبعون التعليمات الصحية القصوى لتجنب نقل العدوى.
وأكدت النائبة، ان مجلس النواب قام بالتواصل مع النائبة والاطمئنان على سلامتها وهى الآن تتلقى العناية الصحية داخل المستشفى.