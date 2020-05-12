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برلمان

ميرفت الكسان تكشف كواليس لجنة الخطة بعد إصابة أول نائبة داخل البرلمان

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:55 م
مرفت الكسان عضو لجنة
مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
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حسن رضوان
تحفظت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على نشر أسماء أعضاء لجنة الخطة والموازنة بكونهم مخالطين للنائبة شيرين فراج التى تعتبر أول مصابة بفيروس كورونا المستجد بالبرلمان.




وقالت "الكسان" لـ"صدى البلد"، إن الاخبار التى نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الاخبارية بتحديد أسماء المخالطين للنائبة شيرين فراج من لجنة الخطة والموازنة غير مقبول تمامًا، مؤكدة أن جميع النواب باللجنة وغيرها يتبعون اجراءات وتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من تباعد اجتماعى باستخدام الكمامات والكحولات من اجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد.




وأشارت النائبة، الى أن ما يتم تداوله من نشر أسماء الذين شاركوا فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة يثير بلبلة فى المجتمع، فجميع المشاركين يتبعون التعليمات الصحية القصوى لتجنب نقل العدوى.


وأكدت النائبة، ان مجلس النواب قام بالتواصل مع النائبة والاطمئنان على سلامتها وهى الآن تتلقى العناية الصحية داخل المستشفى.


كان ذلك بعد أن كشفت مصادر برلمانية عن إصابة النائبة شيرين فراج عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب بـ فيروس كورونا المستجد وحجزها بمستسفى قصر العيني الفرنساوي.


يذكر أن آخر ظهور للنائبة شيرين فراج بـ مجلس النواب هو يوم الخميس الماضي، وشاركت في اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجاء جلوسها بالصف الأول إلى جوار عدد من النواب.


وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يجرى حاليا إبلاغ جميع من تعامل معها بضرورة إجراء عزل منزلي والتوجه لإجراء التحاليل اللازمة حال ظهور الأعراض.
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