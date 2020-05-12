ميرفت الكسان تكشف كواليس لجنة الخطة بعد إصابة أول نائبة داخل البرلمان

يذكر أن آخر ظهور للنائبة شيرين فراج بـهو يوم الخميس الماضي، وشاركت في اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجاء جلوسها بالصف الأول إلى جوار عدد من النواب.