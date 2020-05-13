أخبار البرلمان.. إصابة أول نائبة بكورونا.. استدعاء إلهامي عجينة في واقعة اقتحام مستشفى شربين

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أول برلمانية تصاب بفيروس كورونا.. نقل النائبة شيرين فراج إلى مستشفى العزل





بعد إصابتها بـ كورونا .. أمين النواب: تعقيم أماكن ترددت عليها النائبة شيرين فراج على مدار 10 أيام





بعد أول إصابة بـ كورونا داخل البرلمان.. النواب يستأنف جلساته دون توقف





استدعاء إلهامي عجينة أمام هيئة مكتب مجلس النواب لسماع أقواله فى اقتحام مستشفى شربين





اقتصادية النواب توافق على نقل ملكية أسهم الشركات القابضة لأشخاص عامة





بعد موافقة خطة النواب.. ننشر تفاصيل تعديل ضريبتي الدمغة والدخل





اقتصادية النواب توافق نهائيا على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام



