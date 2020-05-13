AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أخبار البرلمان.. إصابة أول نائبة بكورونا.. استدعاء إلهامي عجينة في واقعة اقتحام مستشفى شربين

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:04 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعاية انتخابية واستعراض قوة.. الأطباء تطالب بإحالة إلهامى عجينة إلى لجنة القيم بمجلس النواب بعد اقتحام مستشفى شربين

إهانة وشروع فى قتل المرضى.. نشأت الديهي يهاجم النائب إلهامي عجينة.. فيديو

بعد اقتحام النائب إلهامى عجينة لها.. أول رد من مدير مستشفى شربين

إلهامي عجينة: لم أعتد لفظيا على نائب مدير المستشفى وحدثت مشادة كلامية فقط

مرتضى منصور: أعتذر لكافة الأطقم الطبية في مستشفى شربين عن تصرفات إلهامى عجينة

استدعاء إلهامي عجينة أمام هيئة مكتب مجلس النواب لسماع أقواله فى اقتحام مستشفى شربين

ترشيحاتنا

شاهد.. عزومة بدوية من صالح جمعة لـ محمود كهربا

منطقة موبوءة.. إصابة جميع العاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بـ كورونا

الكاف يحسم الجدل حول موعد عودة البطولات الأفريقية

فتحي هو اللي شرير مش بابا.. ملك أحمد زاهر تعلق على دور والدها في البرنس

«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية».. محمد رجب ينعي إبرهيم نصر

النائب العام يأمر بسرعة إنهاء التحقيقات فى واقعة مقتل مقاول السلام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعالج السكر وضغط الدم.. فوائد لن تصدقها يحصل عليها الجسم عند تناول الكركدية

سيارات رؤساء أهم 10 شركات في العالم .. بينها أبل وفيسبوك .. صور

هاشتاج #دياب_بطل_النهاية يثير الضجة.. ورد فعل يوسف الشريف وطاقم العمل