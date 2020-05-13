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أخبار العالم

جانتس يدرس إقالة نفتالي بينت من منصب وزير الجيش.. تفاصيل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:01 م
جانتس يدرس إقالة
جانتس يدرس إقالة نفتالي بينت من منصب وزير الجيش
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء تفاصيل نية بيني جانتس لإقالة نفتالي بينيت من منصب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت القناة الـ7 العبرية إن رئيس حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس يفكر في تعيين وزير جديد لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي بدل من نفتالي بينت.

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وقالت القناة السابعة: إن جانتس يدرس تعيين وزير جديد في وزارة الجيش الإسرائيلية استعدادًا لتنصيب الحكومة الجديدة غدًا الخميس. 
 
وأوضحت القناة العبرية أن ما يقوم به جانتس هو محاولة أخيرة لإدخال حزب يمينا في الحكومة الجديدة.

يذكر أن انضمام حزب "يمينا" لم ينضم إلى حكومة إسرائيل، لكن المفاوضات بين الجانبين مستمرة.

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