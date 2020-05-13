بريطانيا تسجل 494 إصابة جديدة بـ كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 494 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمال الوفيات إلى 33 ألفا و186 حالة وفاة.





وخففت بريطانيا إجراءات العزل في البلاد لمكافحة فيروس كورونا ، إذ دعت المواطنين الذين لا يمكنهم العمل من منازلهم للعودة الى أعمالهم.





وتلقى العاملون في التصنيع وقطاعات أخرى محددة تعليمات بالعودة للعمل إذا كان ذلك بمقدورهم اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء.









يأتي ذلك رغم أن بريطانيا تعد من أكثر الدول المتضررة من فيروس كورونا في أوروبا حيث سجلت أكثر من 40 ألف وفاة بسبب انتشار الفيروس.





يذكر أن بريطانيا فرضت العزل العام المكثف علي البلاد منذ 23 مارس، وانكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة قياسية بلغت 5.8 بالمئة في مارس مقارنة بفبراير الماضيين.