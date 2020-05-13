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فيديو جراف

فيديوجراف.. عايدة رياض تكشف أسرارا لأول مرة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:58 م
عايدة رياض
عايدة رياض
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منار شعبان
حلت الفنانة عايدة رياض، ضيفة على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، وكشفت عايدة رياض كواليس حياتها الشخصية ومشوارها الفني خلال البرنامج .

برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.


يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة أون.

ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي أبرز تصريحات وأسرار كشفت عنها لأول مرة عايدة رياض خلال البرنامج .
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