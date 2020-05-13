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فن

محمد عمرو الليثى فى حوار لـ صدى البلد: لن أعيش فى جلباب أبى.. دخلت مجال الفن من بوابة خالى والواسطة ليست كافية.. واستفدت من أمجاد جدى

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:04 م
محمد عمرو الليثى
محمد عمرو الليثى
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أحمد إبراهيم
قرر أن لا يعيش فى جلباب والده ويستحضر أمجاد جده أنه الفنان محمد عمرو الليثى الذى يخوض تجربة التمثيل فى مسلسلى "عمر ودياب" و"اللعبة" ويقدم فيهما دورين مختلفين تماما عن بعضهما البعض. 

صدى البلد التقت محمد عمرو الليثى الذى كشف فى حوار معه عن عديد من التفاصيل الخاصة بالعملين ومشاركته فيه وتعاون والده عمرو الليثى وخاله المخرج معتز التونى فى دخول عالم التمثيل وتأثره بجده المنتج والسيناريست الراحل ممدوح الليثى. 

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عمر ودياب : 
قال الفنان الشاب محمد عمرو الليثي، الذي لفت الأنظار في دراما رمضان الجاري، إن الفنان مصطفى خاطر هو من رشحه للمشاركة في مسلسل "عمر ودياب" الذي يعرض حاليا بنجاح كبير.

وأشار محمد الليثي إلى أنه تلقى من الفنان مصطفى خاطر اتصالا هاتفيا يهنئه فيه على أدائه في مسلسل "اللعبة" الذي شارك فيه، وحقق خلاله نجاحا كبيرا، ثم قال له "حضّر نفسك إنت معانا في المسلسل الجديد". 

وأضاف محمد عمرو الليثي أنه سبق وشارك مع المخرج معتز التوني في عدد من الأعمال الفنية، وأن مسلسل "عمر ودياب" ليس أول مسلسل يجمعهما. 

وأوضح محمد قائلا : "جاء ترشيحى لمسلسل "اللعبة" والذى يقوم بإخراجه معتز التونى، وهو من رشحني للدور، خاصة أننى تعاونت معه من قبل فى فيلم "جحيم فى الهند"، و برنامج "عم شكشك" لمصطفى خاطر، وجذبنى فى العمل شخصية "عصفورة" تلميذ الفنان هشام ماجد فى المدرسة التي يعمل بها، ويعتمد على طوال الأحداث فى الطلبات والمواقف التى تضعه بها اللعبة وأساعده على حلها، وهو شخصية مليئة بالفكاهة وخفة الدم. 

وعن سبب مشاركته في أعمال كوميدية تحديدا، قال الليثي: "أجد نفسي في الكوميديا بشكل كبير، وأتمنى أيضا أن أشارك في أعمال درامية أخرى كي أستطيع اكتشاف نفسي". 

عمرو الليثى : 
وكشف الفنان محمد نجل الإعلامى عمرو الليثى عن راى والده فى دخوله مجال الفن وذلك من خلال مشاركته هذا العام فى مسلسلى "اللعبة وعمر ودياب". 

وقال محمد : "بالتأكيد والدى حذرنى كثيرا خاصة أنه عاش هذه المرحلة مع والده "ممدوح الليثى". 

وأضاف محمد قائلا : "والدى قال لى هذا المجال صعب ويحتاج الى مجهود كبير حتى يمكن أن تستمر به، واذا لم تستطع تحقيق ذلك ينتهى حلمك الذى سعيت لتحقيقه فى لمح البصر.   

واسطة : 
بينما كشف محمد عمرو الليثى عن مدى مساعدة والده له وخاله المخرج معتز التونى من اجل دخول التمثيل و الذى كان يهواه منذ الصغر.
 
وأضاف محمد قائلا : "وإذا كنت دخلت بالواسطة فى البداية، فإننى أرى أن هذا الأمر ليس كافيا للاستمرار فى مجال الفن". 


وأوضح محمد قائلا : "لابد أن تكون هناك الموهبة التى تساهم أيضا فى استمرار الممثل بهذا المجال، فضلا عن اكتساب الخبرات والاجتهاد فى عملى والتطوير من نفسى، وأتصور أن هذا الأمر احاول تنفيذه بشكل كبير خاصة أننى أحب الاستمرار فى هذا المجال. 

وقال محمد : "بصراحة شديدة بالتأكيد ساهم والدى وخالى فى دخولى مجال التمثيل فى البداية". 

وأشار محمد قائلا : التمثيل بالنسبة لى حلم عشت فيه منذ طفولتى، وتربيت على أفلام جدى السيناريست الراحل ممدوح الليثى، وبالتالى اخترت هذا المجال عن اقتنناع تام، رغم تخوفات البعض من هذا الأمر. 
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