محمد عمرو الليثى فى حوار لـ صدى البلد: لن أعيش فى جلباب أبى.. دخلت مجال الفن من بوابة خالى والواسطة ليست كافية.. واستفدت من أمجاد جدى

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عمر ودياب :

قال الفنان الشاب محمد عمرو الليثي ، الذي لفت الأنظار في دراما رمضان الجاري، إن الفنان مصطفى خاطر هو من رشحه للمشاركة في مسلسل "عمر ودياب" الذي يعرض حاليا بنجاح كبير.





وأشار محمد الليثي إلى أنه تلقى من الفنان مصطفى خاطر اتصالا هاتفيا يهنئه فيه على أدائه في مسلسل "اللعبة" الذي شارك فيه، وحقق خلاله نجاحا كبيرا، ثم قال له "حضّر نفسك إنت معانا في المسلسل الجديد".





وأضاف محمد عمرو الليثي أنه سبق وشارك مع المخرج معتز التوني في عدد من الأعمال الفنية، وأن مسلسل "عمر ودياب" ليس أول مسلسل يجمعهما.





وأوضح محمد قائلا : "جاء ترشيحى لمسلسل "اللعبة" والذى يقوم بإخراجه معتز التونى، وهو من رشحني للدور، خاصة أننى تعاونت معه من قبل فى فيلم "جحيم فى الهند"، و برنامج "عم شكشك" لمصطفى خاطر، وجذبنى فى العمل شخصية "عصفورة" تلميذ الفنان هشام ماجد فى المدرسة التي يعمل بها، ويعتمد على طوال الأحداث فى الطلبات والمواقف التى تضعه بها اللعبة وأساعده على حلها، وهو شخصية مليئة بالفكاهة وخفة الدم.



