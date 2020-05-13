أحمد السقا: قمت بعمل فريق لتعليم فنون الأكشن بمصر.. فيديو

أكد النجم أحمد السقا أنه قام بعمل فريق لتعليم فنون "الأكشن في مصر مؤكدا أن هناك صعوبة لإنشاء أكاديمية كاملة من أجل تعليم ذلك.



في حلقة جديدة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم "إغلب السقا".



يظهر النجم فارس كرم كضيف ومنافس أمام النجم أحمد السقا .





وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية.





برنامج اغلب السقا يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.



