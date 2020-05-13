AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبدالحفيظ: سعد سمير من أبناء الأهلي المخلصين.. ولا توجد أزمة في تعاقده مع النادي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:02 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه ليس هناك أي أزمات تتعلق بعملية قيد سعد سمير مدافع الفريق، مؤكدًا أن ما يروجه البعض بشأن تخلي الأهلي عن اللاعب أمر عار تمامًا من الصحة.

أضاف عبدالحفيظ: سعد سمير من أبناء الأهلي المخلصين وأحد قادته الذين قدموا الكثير للنادي، وكل ما في الأمر أنه عند التعاقد مع محمود كهربا في انتقالات الشتاء الماضي في يناير، تم الاتفاق مع سعد سمير على رفع اسمه من القائمة بسبب خضوعه لجراحة وتر أكيلس، التي تحتاج إلى فترة زمنية تمتد إلى ثمانية أشهر على الأقل، حيث تم التواصل مع اللاعب والاتفاق معه على ذلك. 

وأشار إلى أن سعد سمير أبدى ترحيبًا شديدًا بالأمر، استجابة منه لحاجة النادي إلى الإقدام على هذه الخطوة لحين تعافيه من الإصابة، مؤكدًا أن اللاعب محل تقدير واحترام من جانب إدارة الأهلي.

وأوضح أن الأهلي ملتزم بصرف مستحقات سعد سمير كاملة، لحين تعافيه من الإصابة وقيده مجددًا خاصة وأن عقده مستمر مع النادي.

وأتم عبدالحفيظ حديثه، أن الأهلي يقدر جيدًا أبناءه ولا يتخلى عنهم، مؤكدًا قوة العلاقة التي تربط النادي بأبنائه اللاعبين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جنش يتحدث عن صداقته بـ سعد سمير وكواليس تجديد عقده مع الزمالك

تعليق قوي من سعد سمير على مستوى أيمن أشرف مع الأهلي

ترشيحاتنا

مشاركة الزمالك فى كأس العالم للأندية .. الكاف يحسم الجدل

أحمد الشامي مع زوجته على إنستجرام.. شاهد

صلاة التهجد .. حكمها ووقتها وفضلها

الصحة: لليوم الثالث على التوالي انخفاض في أعداد مصابي كورونا بـ338 اليوم

محمد عمرو الليثى فى حوار لـ صدى البلد: لن أعيش فى جلباب أبى.. دخلت مجال الفن من بوابة خالى والواسطة ليست كافية.. واستفدت من أمجاد جدى

بعد إعلانه انتماءه للاهلى.. أول رد لـ رامز جلال بعد حلقة اليوم | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط صيدليات تبيع الكمامات بأسعار مبالغ فيها.. صور

شاهد أفخم سيارة رياضية من جيلى تظهر أثناء اختبارها.. صور

أحلى من الكافيهات.. طريقة تحضير فرابتشينو في البيت