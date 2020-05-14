خاص - إجراءات التموين لتأمين احتياجات القرى المعزولة بسبب كورونا

كما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير، توجيهاته اليوم للجهات المختصة لمد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى أخر الشهر بدلًا من انتهاء صرفها يوم 20 من كل شهر.