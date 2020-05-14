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اقتصاد

خاص - إجراءات التموين لتأمين احتياجات القرى المعزولة بسبب كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بالتنسيق بين المديريات والمحافظات وشركات الجملة بشأن القرى المعزولة بسبب فيروس كورونا لاتخاذ التدابير اللازمة لاحتياجات هذه القرى من السلع الغذائية وتوفير الأمن الغذائي تحت إشراف ومتابعة من الوزارة والمحافظات.


وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن التموين تضخ كميات كبيرة من السلع في القرى المعزولة من خلال المنافذ والسيارات المتنقلة باستمرار لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وأنه يتم ذلك بالتنسيق بين مديرية التموين وشركة الجملة بالمحافظة.


وأضاف كمال  أنه يتم التأكد من انتظام مد المخابز ومحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي بالاحتياجات المطلوبة وتحت متابعة من الوزارة والمحافظة بشكل مكثف ودوري خاصة خلال فترة العزل لتفادي نقص أي سلعة من احتياجات المواطنين.




كما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاته اليوم للجهات المختصة لمد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى أخر الشهر بدلًا من انتهاء صرفها يوم 20 من كل شهر.


يأتي ذلك حرصًا من الوزارة على قيام كافة المواطنين بصرف سلع نقاط الخبز طوال الشهر وذلك من خلال محال بدالي التموين، وفروع مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين والتي توفرها الوزارة.
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