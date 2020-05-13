سميرة عبد العزيز تكشف الفنانين والفنانات الذين ساعدوها فى بداية مشوارها الفنى

كشفت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، أن العديد من الفنانين والفنانات قدموا لها المساعدة فى بداية مشوارها الفنى.

وأوضحت عبد العزيز فى حوارها ببرنامج "رأى عام" المذاع عبر فضائية "تن" تقديم الأعلامى عمرو عبد الحميد،أن الفنان الراحل كرم مطاوع اختارها بطلة لمسرحية وطنى عكا اول مسرحية تقدمها كمحترفة فى مهنة التمثيل".

وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز: أن الفنانة سميحة أيوب، ساعدتها فى مسرحية وطنى عكا، التى قدمتها على المسرح القومى، لدرجة أنها تشاجرت مع الفنانات الاخريات فى المسرح بسبب مناوشتهم اياها.

وأضافت سميرة عبد العزيز،تعتبر الفنانة الكبيرة سميحة أيوب اختها وصديقة عمرها.





وأضافت إلى أنها كانت ترفض العمل فى المسرح التجارى إلا مع الفنان القدير محمد صبحى،معقبا:" كنت بتفرج على مسرحياته لانها هادفة".