للتحريات.. حجز عجوز لممارسته أعمال التسول في النزهة





التسول ، وتبين أنه معاق ويجلس على كرسى متحرك بميدان الحجاز بالنزهة . وكان ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على رجل عجوز يمارس أعمالوتبين أنه معاق ويجلس على كرسى متحرك بميدان الحجاز بالنزهة .





يقود سيارة ملاكى ماركة كيا سيراتو " معاقين " يقوم بركنها والقيام بالتسول أسفل كوبرى الحجاز الجديد. وكانت أجهزة الأمن بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد رصدت تداول صور لرجل عجوز يتسول بميدان الحجاز بالنزهة، وتبين أنه يأتى يوميا لنفس المكان يقود سيارة ملاكىيقود سيارة ملاكى ماركة كيا سيراتو " معاقين " يقوم بركنها والقيام بالتسول أسفل كوبرى الحجاز الجديد.





على الفور تم ضبطه من خلال أحد الأكمنة التى أعدت له وعثر بحوزته على السيارة وكرسي متحرك ومبلغ مالى 1420 جنيه .





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