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حوادث

للتحريات.. حجز عجوز لممارسته أعمال التسول في النزهة

الخميس 14/مايو/2020 - 02:56 ص
المتسول عقب ضبطه
المتسول عقب ضبطه
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اسلام مقلد
أمرت نيابة النزهة الجزئية، حجز عجوز 24 ساعة، فى اتهامه بممارسة أعمال التسول على كرسى متحرك بميدان الحجاز بالنزهة، لحين ورود تحريات المباحث.


وكان ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على رجل عجوز يمارس أعمال التسول ، وتبين أنه معاق ويجلس على كرسى متحرك بميدان الحجاز بالنزهة .

وكانت أجهزة الأمن بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد رصدت تداول صور لرجل عجوز يتسول بميدان الحجاز بالنزهة، وتبين أنه يأتى يوميا لنفس المكان يقود سيارة ملاكى  يقود سيارة ملاكى ماركة كيا سيراتو " معاقين " يقوم بركنها والقيام بالتسول أسفل كوبرى الحجاز الجديد.

على الفور تم ضبطه من خلال أحد الأكمنة التى أعدت له وعثر بحوزته على السيارة وكرسي متحرك ومبلغ مالى 1420 جنيه .

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وبعرضه على النيابة العامة باشرت التحقيق معه، واستعجلت تحريات المباحث عن المتهم، وكذلك الكشف الفنى من خلال مباحث المرور عن سيارة المتهم لبيان ملكيتها ، كما تم التحفظ على الأموال التى كانت بحوزته.
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