نشرة البرلمان.. برلماني يرفض العزل الصحي بعد مخالطته للنائبة المصابة بكورونا.. وتأجير الكمامات أمام المصالح الحكومية

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 13 مايو:عزل 12 نائبًا.. القصة الكاملة لإصابة أول نائبة في البرلمان بـ فيروس كورونابعد إصابة شيرين فراج بكورونا.. 5 إجراءات عاجلة من البرلمانبجنيه واحد لكل مواطن.. برلماني يكشف عن تأجير الكمامات أمام المصالح الحكوميةرغم مخالطته للنائبة المصابة بكورونا.. عضو بالبرلمان: لن أدخل العزل الصحي ونتيجتي سلبيةتعرف على حقيقة إصابة متحدث النواب بكورونا ودخوله المستشفىبرلمانى يعلن الدخول في عزل منزلي بعد مخالطته للنائبة شيرين فراج المصابة بكوروناطلب إحاطة عن بيع كمامات غير صالحة للاستخدام عبر السوشيال ميديامن هي النائبة شيرين فراج التي أصيبت بـ كورونا؟.. سيرة ذاتية