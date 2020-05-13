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برلمان

رغم مخالطته للنائبة المصابة بكورونا.. عضو بالبرلمان: لن أدخل العزل الصحي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 02:01 م
النائبة شيرين فراج
النائبة شيرين فراج
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إنه كان من ضمن المخالطين للنائبة شيرين فراج، التي أُعلن إصابتها بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، وتم نقلها لمستشفى القضر العيني الفرنساوي للعزل.

وأكد النائب دبير عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لن يدخل في العزل لمدة 14 يومًا، رغم مخالطته للنائبة المصابة بكورونا، مشيرًا إلى أنه خضع لتحليل فيروس كورونا منذ قليل، وجاء نتيجة التحاليل سلبية.

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وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة، بـ مجلس النواب، أن الجميع في البرلمان يأخذ بالإجراءات الاحترازية، والمجلس سوف يستكمل جلساته لإقرار العديد من التشريعات المهمة.

أصيبت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بـ فيروس كورونا المستجد، كأول نائبة تقع ضحية للفيروس، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى العزل بالقصر العيني الفرنساوي.

وكان آخر ظهور للنائبة شيرين فراج بـ مجلس النواب  يوم الخميس الماضي، حيث شاركت في اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة موازنة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجاء جلوسها بالصف الأول بجوار عدد من النواب...

تعقيم مجلس النواب

على خلفية إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا، أكد المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، أن هناك اهتماما بمسألة النواب المخالطين للنائبة شيرين فراج، بعد إبلاغ الطب الوقائى بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، موضحا أن المجلس اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم جميع القاعات والأماكن التى تواجدت بها النائبة، على مدار عشرة أيام ماضية.  

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واستطرد الأمين العام أنه تم التنسيق مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، وتم تعقيم القطاع الطبى بالمجلس والمكتبة، وهى الاماكن التى ارتادتها النائبة، بخلاف عزل الطاقم الطبى المخالط للنائبة ذاتيا، دون الحاجة لأخذ مسحة منهم. 

وتابع فوزي، أن وفد قطاع الطب الوقائى بـ وزارة الصحة وصل إلى المجلس فور العلم بإصابة النائبة، وراجع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها المجلس، وخاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتنظيم المسافات الآمنة فى الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، والالتزام بارتداء الكمامات، وأفاد بكفايتها تماما دون الحاجة الى مزيد من الإجراءات.


واختتم فوزى، أن الطب الوقائى أكد عدم الحاجة إلى مسحات إلا لمن تظهر عليه أى أعراض خلال مدة حضانة المرض التى قاربت بالفعل على الانتهاء.


عزل 12 نائبًا
وكشف البرلماني سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن إصابة النائبة شيرين فراج عضو المجلس بفيروس كورونا المستجد.

وقال وهدان، في تصريحات له، إن 12 نائبا خالطوا النائبة المصابة بكورونا شيرين فراج، مضيفا أن النائبة المصابة حضرت الجلسة العامة للمجلس، مؤكدًا أنه من الممكن أن يتم عمل مسحات لأعضاء المجلس خلال الفترة المقبلة.

عزل 14 يومًا

من جهته، عبر النائب طارق الخولي عن آماله في الشفاء العاجل للنائبة شيرين فراج، ولكل المصابين"، لافتا إلى أن البرلمان كان متوقفا لفترة طويلة وعاد مؤخرا لإقرار بعض التشريعات الخاصة بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا دعما للطبقات الأكثر تضررا من جراء الأزمة".


وتحدث الخولي عن الإجراءات الاحترازية بالبرلمان، مؤكدًا أن الدخول للمجلس يتم عبر  بوابات تعقيم صنعتها القوات المسلحة، وهناك مسافة بين كل نائب في الجلسة العامة تصل لـ1.20متر، وأن جميع النواب على وعي كامل، ولا يصافحون بعضهم.

ولفت إلى أن المخالطين للنائبة المصابة سيخضعون للعزل المنزلي لمدة 14 يوما، ومعظمهم من لجنة الخطة والموازنة ويقدر عددهم بـ11 نائبا، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تعليق للجلسات، ولا يوجد أي نائب يريد التهاون في واجبه البرلماني. 
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