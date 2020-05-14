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1420 جنيها وسيارة.. تعليق تامر أمين بعد القبض على متسول النزهة ..فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 12:24 ص
تامر أمين
تامر أمين
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي تامر أمين ، إن أغلب من يتسولون في الشوارع مافيا وليسوا متسولين.

وأضاف تامر أمين، في برنامجه التلفزيوني "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار"، أن قوات الشرطة قامت بالقبض على مستول في منطقة النزهة.

وأوضح تامر أمين ، أن هناك مجموعة من المواطنين قاموا بإبلاغ الشرطة عن شخص شاهدوه وهو يقوم بالنزول من سيارة للمعاقين وقاموا بتصويره والإبلاغ عنه.

وتابع أنه "تم القبض على المتسول فوجدوا معه 1420 جنيها حصيلة يوم من التسول".

واستكمل أن أموال التبرع يجب أن تذهب إلى مكانها الصحيح، والمحتاج يجب أن يذهب إلى الأماكن المقننة والمشرعة مثل وزارة التضامن والجمعيات والمؤسسات القانونية.
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