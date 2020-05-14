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فن

فالنتينو الحلقة 20.. عادل إمام يفسد كتب كتاب ابنه

الخميس 14/مايو/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل " فالنتينو " للزعيم عادل امام تطورات أبرزها كتب كتاب الفنان طارق الإبياري الذي يجسد دور "رفاعة" على الفنانة إلهام عبد البديع، وذلك داخل الفيلا الجديد التي اشتراها فالنتينو الذي يجسده الفنان عادل إمام.

واضطر "فالنتينو" و"عاصم" ابن شقيقته الذي يظهر بشخصيته الفنان حمدي المرغني، إلى وضع بعض الحبوب المهدئة إلى المأذون في الشربات كي يفقد وعيه قبل فضح فلانتينو بأنه متزوج من امرأة اخرى.

أيضا يجد "فالنتينو" عادل إمام، "سمير" جميل برسوم، زوج والد "نورا" داليا البحيري، يجلس أمام الفيلا، فيتصل به ويطلب منه أن يدخل حتى لا يراه، ويشغله في عد الملاعق بالمطبخ.


مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.
 
"فالنتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

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