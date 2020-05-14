فالنتينو الحلقة 20.. عادل إمام يفسد كتب كتاب ابنه

شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل "

" للزعيم

تطورات أبرزها كتب كتاب الفنان طارق الإبياري الذي يجسد دور "رفاعة" على الفنانة إلهام عبد البديع، وذلك داخل الفيلا الجديد التي اشتراها فالنتينو الذي يجسده الفنان