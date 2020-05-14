AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البنك المركزي: قرض النقد الدولي يساهم في الإنفاق على الصحة وشبكة الأمن الاجتماعي

الخميس 14/مايو/2020 - 12:35 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

كشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، عن تفاصيل جديدة بشأن التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الأخير؛ في ظل وباء فيروس "كوفيد 19" المعروف إعلاميًا بـ كورونا المستجد.

 

وقال نائب محافظ البنك المركزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، إن مصر استطاعت التفاوض مع صندوق النقد الدولي من منطلق قوة، مضيفًا أن التمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار بدون اشتراطات وليس لها أي تأثير على المواطن.


وأضاف نائب محافظ البنك المركزي، أن الوضع الذي وجدناه في العالم جعلنا نتحرك سريعا لمواجهة الأزمة، ونستوعب أي صدمة على أثر أزمة كورونا، لافتا إلى أن وضعنا حساب لأي أزمة تموينية خلال الفترة المقبلة، وهذا المنهج الذي نعمل به هو استباق الأحداث.


وفي السياق نفسه، أشار نائب محافظ البنك المركزي، إلى أن المنظومة الصحية استطاعت مواجهة أزمة كورونا، مضيفا أن القرض سيساهم في الإنفاق على قطاع الصحة ومنظومة شبكة الأمن الاجتماعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب محافظ البنك المركزي: لم يتم الاتفاق حتى الآن مع صندوق النقد على قيمة الاتفاق المالي الجديد

داليا السواح: المقاولات والسياحة والطيران.. أكثر المستفيدين من قرض صندوق النقد الدولي

البنك المركزي: احتياطي مصر من النقد الأجنبي يغطي احتياجات الاستيراد لأكثر من 7 شهور

نائب البنك المركزي: مصر تستهدف اقتراض 6 مليارات دولار من صندوق النقد.. شاهد

ترشيحاتنا

ما علاقة فيروس كورونا بـ مرض الإيدز .. الصحة العالمية تجيب

علامات تكشف الإصابة بـ فيروس كورونا قبل التحليل

العروض تنهال على العفيجى.. رمضان يصدم الأهلي من أجل عيون أودينيزي

كيفية صلاة التهجد بالتفصيل كما صلاها النبي

خلال البث المباشر.. لحظة وفاة محامٍ أردني تحدث عن كورونا.. فيديو

عقب فقدان بصره.. أول تحرك من مجلس النواب بشأن طبيب عزل بلطيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة التوهج.. مصابيح السيارات الحديثة تزيد من الحوادث الخطيرة| صور

مشاهد كارثية لتكدس الركاب داخل المواصلات في بريطانيا| فيديو وصور

قصير فوق الركبة.. نوال الزغبى تثير الجدل بإطلالة جريئة