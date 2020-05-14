البنك المركزي: قرض النقد الدولي يساهم في الإنفاق على الصحة وشبكة الأمن الاجتماعي

كشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، عن تفاصيل جديدة بشأن التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الأخير؛ في ظل وباء فيروس "كوفيد 19" المعروف إعلاميًا بـ كورونا المستجد.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، إن مصر استطاعت التفاوض مع صندوق النقد الدولي من منطلق قوة، مضيفًا أن التمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار بدون اشتراطات وليس لها أي تأثير على المواطن.





وأضاف نائب محافظ البنك المركزي، أن الوضع الذي وجدناه في العالم جعلنا نتحرك سريعا لمواجهة الأزمة، ونستوعب أي صدمة على أثر أزمة كورونا، لافتا إلى أن وضعنا حساب لأي أزمة تموينية خلال الفترة المقبلة، وهذا المنهج الذي نعمل به هو استباق الأحداث.





وفي السياق نفسه، أشار نائب محافظ البنك المركزي، إلى أن المنظومة الصحية استطاعت مواجهة أزمة كورونا، مضيفا أن القرض سيساهم في الإنفاق على قطاع الصحة ومنظومة شبكة الأمن الاجتماعي.