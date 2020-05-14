رفض الكشف عن هوية زوجته.. فارس كرم يعلن زواجه رسميًا

أعلن الفنان اللبناني فارس كرم ، خلال برنامج “سوالف رمضانية”، : «إنو إتزوّج». خبر زواجه، بعدما رد على سؤال المذيع، حول أكثر طلب تُصر عليه والدته، قائلًا





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ورفض فارس كرم الإفصاح عن هوية زوجته، قائلًا: “أنا تزوّجت ونقطة عالسطر”، وانتقل بعدها إلى الحديث عن أعماله الفنية.





وكشف كرم عن مقطع من أغنيته الجديدة “صاروخ” والتي ستصدر ضمن ألبومه المقبل مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.





ويقول مطلع أغنية فارس كرم الجديدة، التي ستصدر قريبًا: «صاروخ صاروخ جمالك صاروخ، بعد ما اطلعت بعينيكي وحياتِك عم دوخ».





من جهة اخرى، فاز النجم فارس كرم على النجم أحمد السقا . وذلك في حلقة جديدة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم "اغلب السقا".



