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فن

رفض الكشف عن هوية زوجته.. فارس كرم يعلن زواجه رسميًا

الخميس 14/مايو/2020 - 01:20 ص
فارس كرم
فارس كرم
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سعيد فراج
أعلن الفنان اللبناني فارس كرم، خلال برنامج “سوالف رمضانية”، خبر زواجه، بعدما رد على سؤال المذيع، حول أكثر طلب تُصر عليه والدته، قائلًا: «إنو إتزوّج». 

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ورفض فارس كرم الإفصاح عن هوية زوجته، قائلًا: “أنا تزوّجت ونقطة عالسطر”، وانتقل بعدها إلى الحديث عن أعماله الفنية. 

وكشف كرم عن مقطع من أغنيته الجديدة “صاروخ” والتي ستصدر ضمن ألبومه المقبل مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. 

ويقول مطلع أغنية فارس كرم الجديدة، التي ستصدر قريبًا: «صاروخ صاروخ جمالك صاروخ، بعد ما اطلعت بعينيكي وحياتِك عم دوخ». 

من جهة اخرى، فاز النجم فارس كرم على النجم أحمد السقا . وذلك في حلقة جديدة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم "اغلب السقا".

وأعلن كرم عن انه سيتبرع بمبلغ الـ ١٠٠ ألف جنيه الفائز بها في الحلقة لمستشفى ٥٧٣٥٧، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية.
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