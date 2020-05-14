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حوادث

تجديد حبس شخص لإتجاره في الهيروين بالقاهرة

الخميس 14/مايو/2020 - 07:09 ص
حبس
حبس
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رامي المهدى
قرّر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس شخص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بـ الاتجار فى مخدر الهيروين.

وكانت قد قررت النيابة العامة بالقاهرة، حبس شخص، 4  أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بـ الاتجار فى مخدر الهيروين.

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وأمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات بحوزة المتهم الى المعمل الكيميائي لفحصها، وكذلك تكليف رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول نشاط المتهم.

وكان ضباط إدارة مكافحة المخدرات بـ مديرية أمن القاهرة، قد تمكنوا من ضبط (شخص - له معلومات جنائية) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 200 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول). 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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