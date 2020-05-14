تجديد حبس شخص لإتجاره في الهيروين بالقاهرة

وكان ضباط إدارة مكافحة المخدرات بـ مديرية أمن القاهرة ، قد تمكنوا من ضبط (شخص - له معلومات جنائية) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر ضبط (شخص - له معلومات جنائية) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 200 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).





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وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.