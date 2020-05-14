وصفات بشكل يومي لمدة أسبوع لتنظيف القولون

قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية على "الفيسبوك"، الطرق المتبعة الصحية لتنظيف القولون، باتباع هذه الوصفات بشكل يومي لمدة أسبوع أو أكثر لتخلصك من مشاكل واضطرابات الجهاز الهضمي والم القولون.

من أهم هذه الطرق :

التفاح :

بسبب احتواء التفاح على نسبة عالية من الألياف الغذائية

مما يساعد على تسهيل حركة الطعام داخل الأمعاء

بالتالي يخفف من المشاكل

طريقة استخدامه :

- يقطع التفاح إلى شرائح

- يوضع في الخلاط الكهربائي مع كوب من الماء

- بالإمكان تناول هذا العصير يوميًا على العشاء

- ملاحظة : (لا يمكن استخدام السكر ابدًا )

الليمون :

يعتبر الليمون من الحمضيات المهمة للصحة بسبب احتوائه على فيتامين C

هذا الفيتامين يساعد على إنتاج مواد مضادة للأكسدة داخل الجسم

كما أن تناول عصير الليمون يساعد على التخلص من السموم في الجسم

أيضًا يساعد على تنشيط الكبد وتحفيزه ليخلص الجسم من السموم المتراكمة

طريقة استخدامه :

- يقطع الليمون إلى شرائح

- توضع في وعاء على النار بعد إضافة كوب من الماء إليه

- يبقى على النار إلى أن يغلي

- يفضل تناول العصير دافئ على الريق (يمكن تحليته بالقليل من العسل )

الزنجبيل :

يساهم الزنجبيل في التخلص من الفطريات والبكتيريا الموجودة في البطن

يعتبر من الطرق الطبيعية للتخلص من الطفيليات

طريقة إستخدامه :

يُغلى كوب من الماء

يوضع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون عليها

- قم بتغطيته حتى يصبح دافئًا ثم اشربه (يمكن تحليته بالقليل من العسل )





الماء :

عند إصابة الإنسان بأمراض الكلى سيكون جسمه غير قادر على التخلص من السموم

بالتالي يشتكي الأشخاص من جفاف الجسم وتشقق الجلد وظهور التهابات جلدية

وسبب هذه المشاكل عدم شرب الماء بكميات كافية

ننصح بتناول الماء الدافئ على الريق

فهو يساعدك على التخلص من السموم في الجسم وتنشيط الكبد