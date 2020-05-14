وصفات بشكل يومي لمدة أسبوع لتنظيف القولون

قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية على "الفيسبوك"، الطرق المتبعة الصحية لتنظيف القولون، باتباع هذه الوصفات بشكل يومي لمدة أسبوع أو أكثر لتخلصك من مشاكل واضطرابات الجهاز الهضمي والم القولون.
من أهم هذه الطرق :
التفاح :
بسبب احتواء التفاح على نسبة عالية من الألياف الغذائية
مما يساعد على تسهيل حركة الطعام داخل الأمعاء
بالتالي يخفف من المشاكل
طريقة استخدامه :
- يقطع التفاح إلى شرائح
- يوضع في الخلاط الكهربائي مع كوب من
الماء
- ملاحظة : (لا يمكن استخدام السكر ابدًا
)
الليمون :
يعتبر الليمون من الحمضيات المهمة للصحة بسبب احتوائه على فيتامين C
هذا الفيتامين يساعد على إنتاج مواد مضادة للأكسدة داخل الجسم
كما أن تناول عصير الليمون يساعد على
التخلص من السموم في الجسم
أيضًا يساعد على تنشيط الكبد وتحفيزه ليخلص الجسم من السموم المتراكمة
طريقة استخدامه :
- يقطع الليمون إلى شرائح
- يبقى على النار إلى أن يغلي
الزنجبيل :
يعتبر من الطرق الطبيعية للتخلص من الطفيليات
طريقة إستخدامه :
الماء :