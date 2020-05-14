الطبيب البطل.. مأساة دكتور فقد بصره خلال مواجهة فيروس كورونا.. ورئيس الوزراء يوجه بعلاجه على نفقة الدولة

محمود سامي، البالغ من العمر 40 عامًا، طبيب حميات، تعرض إلى وعكة صحية مفاجئة، تسببت في فقدان بصره، وذلك أثناء تأدية عمله بـ مستشفى العزل بمدينة بلطيم، مما انتابت حالة من الحزن الشديد على الأطباء والوسط الطبي في كفر الشيخ. أبطال بمعنى الكلمة يتحملون الصعاب لتخفيف آلام وأوجاع المرضى، إنهم أبطال الجيش الأبيض، الذين يضحون بحياتهم خاصة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ولعل من بين هؤلاء الأبطال، الدكتور





بداية الالتحاق بالمستشفى

التحق الطبيب "محمود سامي بفريق العمل ب الحجر الصحي بمستشفى العزل بمدينة بلطيم يوم الجمعة الموافق الأول من مايو الجاري، وتعرض لوعكة صحية فجر السبت 9 مايو، إثر تعرضه إلى ارتفاع بضغط الدم وارتشاح رئوي وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له داخل المستشفى، وجرى نقله للعناية المركزة بمستشفى الصدر بكفر الشيخ لتلقي العلاج والرعاية اللازمة بها.





ووفقًا لأحد المستندات التي حصل عليها "صدى البلد"، فقد جرى توقيع الكشف الطبي على الطبيب المصاب بتاريخ اليوم، بمركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، تبين أنه لا يبصر الضوء بالعينين وحدقة العينين متسعة ولا تتفاعل مع الضوء المباشر وغير المباشر وقاع العينين يوجد به ارتشاح بالعصب البصري بالعينين.





وكشفت مصادر طبية لـ"صدى البلد"، أن الطبيب المصاب تعرض إلى صعوبة في التنفس، مع ارتفاع ضغط الدم وازدادت الحالة صعوبة يوم السبت ليصل الضغط 120/ 220، وتم إجراء الإسعافات الأولية، وعمل أشعة مقطعية على الصدر، وتم التنسيق له ونقله إلى عناية مستشفى صدر كفر الشيخ عن طريق الإسعاف.





مسحة كورونا .. سلبية

وتابع المصدر، وتم تقديم العناية الطبية اللازمة، في حضور الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب، وعمل مسحة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد وكانت النتيجة سلبية وتحسنت الحالة المرضية وتم اكتشاف أن الطبيب لا يمكنه الإبصار بمجرد تحسن وعيه، وتم نقله إلى عناية مستشفى كفر الشيخ العام.





من جانبه، تواصل الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، مع النقابة العامة للأطباء وأعضاء مجلس النواب، وقيادات وزارة الصحة والمسئولين بمحافظة كفر الشيخ، من أجل الوقوف بجانب الطبيب وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، ورفع الأمر إلى أعلى المستويات ومناشدة القيادة السياسية لتوفير الرعاية الطبية وعلاج الطبيب الذي فقد بصره نتيجة تعرضه للإجهاد أثناء تأدية عمله.





أول تحرك من مجلس النواب تجاه طبيب عزل بلطيم





قالت الدكتورة منى عبد العاطي، المدرس بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، وعضو مجلس النواب، إنها تواصلت مع الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن الدكتور محمود سامي ، طبيب الحميات بمستشفى بيلا، الذي تعرض إلى فقدان بصره، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء تأدية عمله بمستشفى العزل بمدينة بلطيم.

وأضافت، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، لـ"صدى البلد"، أن رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب تواصل مع الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة، حول مشكلة الطبيب، وأكدت الوزيرة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو علاج الطبيب وتوفير العناية الطبية اللازمة له حتى تماثله للشفاء.





رئيس الوزراء يوجه بعلاج طبيب عزل بلطيم على نفقة الدولة





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